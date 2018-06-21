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Правительство одобрило законопроект о налоговом маневре в нефтяной отрасли

Экономика и бизнес
21 июня, 13:13 дата обновления: 21 июня, 14:03 UTC+3

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что дополнительные доходы бюджета в результате налогового маневра составят 1,3-1,6 трлн рублей

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Вице-премьер РФ Дмитрий Козак

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак

© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Правительство одобрило законопроект о налоговом маневре в нефтяной отрасли. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак на пресс-конференции по итогам заседания кабмина, на котором рассматривался соответствующий законопроект.

По его словам, дополнительные доходы бюджета составят "1,3-1,6 трлн рублей в течение шести лет".

Законопроект о налоговом маневре в ТЭК может быть внесен в Госдуму в четверг, отметил вице-премьер. Козак сообщил, что фискальная нагрузка на ТЭК при налоговом маневре может изменяться при таком форс-мажоре, как рост мировых цен на нефть более 20% за квартал.

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При этом он отметил, что повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в РФ планируется только до 2021 года. 

Вице-премьер уточнил, что кабмин сможет повышать экспортные пошлины на нефтепродукты при таком росте мировых цен на нефть, при котором не сработает отрицательный акциз. Он добавил, что пока не видит оснований для повышения экспортной пошлины на нефтепродукты. По его словам, дифференциация отрицательного акциза в зависимости от удаленности НПЗ находится в проработке.

Козак уточнил, что пониженные ставки акцизов на бензин и дизельное топливо будут действовать до 31 декабря 2018 года. "Снижение акцизов, которое мы предусмотрели в качестве реакции на ситуацию на рынке нефтепродуктов, действует до 31 декабря 2018 года", - сказал он.

Вице-премьер также сообщил, что правительство пока не приняло положительного решения по квотам на поставки нефти для обеспечения внутреннего рынка.

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