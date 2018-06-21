Москалькова: пенсионная реформа нужна, но ее инструментарий требует широкого обсуждения

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала необходимой пенсионную реформу законодательстве, при этом она считает, что способы, которыми эти изменения будут достигаться, требуют широкого общественного обсуждения.

Отвечая на вопрос депутата от ЛДПР Александра Шерина о внесенном в Госдуму пакете законопроектов о пенсионной реформе, омбудсмен акцентировала внимание на том, что поддерживает "идею поднять пенсию гражданам, которые сегодня в среднем получают 14 тыс. рублей". Она отметила, что существует несколько способов, с помощью которых этого можно добиться: "предложен один - возраст (повышение возраста выхода на пенсию), другой инструментарий - это [повышение] НДС, третий основан на взаимоотношениях между бизнесом и обществом, работником, гражданами и государством", перечислила омбудсмен, подчеркнув, что "такие вопросы должны обсуждаться широко".

"Очень важно, чтобы прошли парламентские слушания и круглые столы, чтобы мы услышали самые разные мнения. Конечно, реформа нужна, но вопрос, какими инструментариями. Я за то, чтобы это обсуждение шло открыто, многогранно и чтобы люди не были ущемлены в своих правах", - заключила она.

Законопроект о повышении пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году) был внесен на рассмотрение Госдумы 16 июня. Планируется, что реализация реформы начнется в 2019 году. 18 июня проект закона был направлен на месяц в регионы для обсуждения.