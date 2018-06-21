В Вашингтоне рассказали, зачем США нужны торговые войны

ТАСС, 21 июня. Рост напряженности в торговых отношениях Соединенных Штатов с другими странами обусловлен желанием Вашингтона добиться снижения торговых барьеров для американских компаний. Об этом заявил в четверг в интервью телеканалу CNBC министр торговли США Уилбур Росс.

"Конечной целью президента [Дональда Трампа] является снижение тарифов, торговых барьеров и создание открытой торговой площадки для американских компаний по всему миру, будь то Китай или какая-либо иная страна, - сказал министр. - И это является конечной целью, к которой мы стремимся. Для достижения этого мы вынуждены будем предпринять и некоторые другие меры".

Ранее президент США Дональд Трамп поручил подготовить список китайских товаров на сумму $200 млрд для последующего введения на них дополнительных пошлин в размере 10%. До этого президент объявил о решении ввести с 6 июля таможенные сборы в размере 25% на ввозимые из Китая в США товары, общая стоимость которых оценивается в $34 млрд. Эти тарифы, сказал он, вводятся с целью побуждения Китая к изменению "его несправедливой практики ведения торговли в сфере технологий и инноваций".

В марте США ввели пошлины на импорт стали и алюминия (25% и 10% соответственно) из целого ряда государств, странам Евросоюза была предоставлена отсрочка. С 1 июня американские пошлины вступили в силу, что в Европе расценили как шаг к развертыванию полномасштабной трансатлантической торговой войны.