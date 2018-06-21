Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Вашингтоне рассказали, зачем США нужны торговые войны

Экономика и бизнес
21 июня, 16:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Американский министр торговли Уилбур Росс добавил, что для достижения необходимого результата будут задействованы новые экономические меры

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 21 июня. Рост напряженности в торговых отношениях Соединенных Штатов с другими странами обусловлен желанием Вашингтона добиться снижения торговых барьеров для американских компаний. Об этом заявил в четверг в интервью телеканалу CNBC министр торговли США Уилбур Росс.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп

Почему Дональд Трамп развязал торговую войну с Китаем

"Конечной целью президента [Дональда Трампа] является снижение тарифов, торговых барьеров и создание открытой торговой площадки для американских компаний по всему миру, будь то Китай или какая-либо иная страна, - сказал министр. - И это является конечной целью, к которой мы стремимся. Для достижения этого мы вынуждены будем предпринять и некоторые другие меры".

Ранее президент США Дональд Трамп поручил подготовить список китайских товаров на сумму $200 млрд для последующего введения на них дополнительных пошлин в размере 10%. До этого президент объявил о решении ввести с 6 июля таможенные сборы в размере 25% на ввозимые из Китая в США товары, общая стоимость которых оценивается в $34 млрд. Эти тарифы, сказал он, вводятся с целью побуждения Китая к изменению "его несправедливой практики ведения торговли в сфере технологий и инноваций".

В марте США ввели пошлины на импорт стали и алюминия (25% и 10% соответственно) из целого ряда государств, странам Евросоюза была предоставлена отсрочка. С 1 июня американские пошлины вступили в силу, что в Европе расценили как шаг к развертыванию полномасштабной трансатлантической торговой войны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Китай
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
CBS: Трамп бросил конфеты в сторону Меркель на саммите G7 в Канаде
2
Лидер Партии пенсионеров считает, что пенсионная реформа обеспечит рост пенсий
3
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
4
Почему прожиточный минимум для пенсионеров может измениться
5
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
6
Томские ученые разработали тест для выявления предрасположенности студентов к наркомании
7
Сбербанк изменит свою программу лояльности
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости