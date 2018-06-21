Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Газпром" к осени уточнит базу клиентов в СКФО, чтобы лучше отслеживать ситуацию с долгами

Экономика и бизнес
21 июня, 18:03 UTC+3 МАГАС МАГАС 21, июня. /ТАСС

Совмещенные платежные документы за газ и электроэнергию предположительно введут к сентябрю

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАГАС, 21 июня. /ТАСС/. "Газпром" планирует к 1 сентября уточнить базу абонентов в Северо-Кавказском федеральном округе, чтобы ситуация с должниками за коммунальные услуги стала более понятной. Кроме того, решить проблему помогли бы платежные квитанции единого образца, по которым помимо услуг газоснабжения можно было бы оплатить и прочие коммунальные услуги, считает член правления, начальник департамента по работе с органами власти ПАО "Газпром" Владимир Марков.

"У нас должен быть единый платежный документ по коммунальным услугам. Все математическое и материально-техническое обеспечение создано - осталось последнее, понять контингент. Мы должны до конца августа, до 1 сентября базы [упорядочить]. И чтобы у нас люди были идентифицированы одинаково - а то один и тот же потребитель у нас живет по адресу "шесть метров от сосны, расположенной там-то", а у электриков - "25 м от сосны", - сказал он в четверг на проходившем в Магасе круглом столе комитета Госдумы РФ по энергетике, посвященном развитию отрасли на Северном Кавказе.

Марков уточнил, что расчеты по модернизированным квитанциям начнут в СКФО с августа, совмещенные платежные документы за газ и электроэнергию ожидается ввести к сентябрю.

Но, по его мнению, было бы эффективнее сделать квитанцию единой для всех коммунальных служб, и на данный момент "Газпром" просит федеральные власти ввести такие документы единого образца на всей территории РФ. "Там, где работают расчетно-кассовые центры - в Белгороде, в Москве - там мы видим результаты лучше, чем в других городах", - пояснил он.

Марков добавил, что решение проблем с администрированием, в том числе и со стороны коммунальных компаний, только одна из задач, которые предстоит решить для снижения задолженности в регионах Северного Кавказа. Также он указал на низкую тарифную обеспеченность, "ужасное качество сетей" и коррупцию.

В октябре ТАСС сообщал со ссылкой на руководство ПАО "МРСК Северного Кавказа", что долги субъектов Северо-Кавказского федерального округа за потребленную электроэнергию превышает 22,8 млрд рублей, а прирост задолженности с начала года составил 2,75 млрд рублей.

В конце 2017 года председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков сообщал, что просроченная задолженность за поставленный газ в регионах России превысила 170 млрд рублей, половина долгов приходится на субъекты СКФО - более 85 млрд рублей. Нарушают сроки оплаты и население, и теплоснабжающие организации. Проблемы в округе есть с задолженностями и за другие коммунальные ресурсы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первый канал объяснил отсутствие в сетке программы Познера с Эдуардом Лимоновым
2
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
3
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
4
Сбербанк изменит свою программу лояльности
5
Сечин назвал причины роста цен на бензин
6
Томские ученые разработали тест для выявления предрасположенности студентов к наркомании
7
Пенсии в 2019 году вырастут на 7% относительно текущего года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости