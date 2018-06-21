"Газпром" к осени уточнит базу клиентов в СКФО, чтобы лучше отслеживать ситуацию с долгами

МАГАС, 21 июня. /ТАСС/. "Газпром" планирует к 1 сентября уточнить базу абонентов в Северо-Кавказском федеральном округе, чтобы ситуация с должниками за коммунальные услуги стала более понятной. Кроме того, решить проблему помогли бы платежные квитанции единого образца, по которым помимо услуг газоснабжения можно было бы оплатить и прочие коммунальные услуги, считает член правления, начальник департамента по работе с органами власти ПАО "Газпром" Владимир Марков.

"У нас должен быть единый платежный документ по коммунальным услугам. Все математическое и материально-техническое обеспечение создано - осталось последнее, понять контингент. Мы должны до конца августа, до 1 сентября базы [упорядочить]. И чтобы у нас люди были идентифицированы одинаково - а то один и тот же потребитель у нас живет по адресу "шесть метров от сосны, расположенной там-то", а у электриков - "25 м от сосны", - сказал он в четверг на проходившем в Магасе круглом столе комитета Госдумы РФ по энергетике, посвященном развитию отрасли на Северном Кавказе.

Марков уточнил, что расчеты по модернизированным квитанциям начнут в СКФО с августа, совмещенные платежные документы за газ и электроэнергию ожидается ввести к сентябрю.

Но, по его мнению, было бы эффективнее сделать квитанцию единой для всех коммунальных служб, и на данный момент "Газпром" просит федеральные власти ввести такие документы единого образца на всей территории РФ. "Там, где работают расчетно-кассовые центры - в Белгороде, в Москве - там мы видим результаты лучше, чем в других городах", - пояснил он.

Марков добавил, что решение проблем с администрированием, в том числе и со стороны коммунальных компаний, только одна из задач, которые предстоит решить для снижения задолженности в регионах Северного Кавказа. Также он указал на низкую тарифную обеспеченность, "ужасное качество сетей" и коррупцию.

В октябре ТАСС сообщал со ссылкой на руководство ПАО "МРСК Северного Кавказа", что долги субъектов Северо-Кавказского федерального округа за потребленную электроэнергию превышает 22,8 млрд рублей, а прирост задолженности с начала года составил 2,75 млрд рублей.

В конце 2017 года председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков сообщал, что просроченная задолженность за поставленный газ в регионах России превысила 170 млрд рублей, половина долгов приходится на субъекты СКФО - более 85 млрд рублей. Нарушают сроки оплаты и население, и теплоснабжающие организации. Проблемы в округе есть с задолженностями и за другие коммунальные ресурсы.