Глава минфина Греции: Афины должны увидеть результаты завершения программы помощи

ТАСС, 22 июня. Министр финансов Греции Эвклидис Цакалотос указал на необходимость убедиться в том, что греческий народ увидит конкретные результаты решения по завершению программы макрофинансовой помощи этой стране. С таким заявлением он выступил в пятницу после заседания Еврогруппы в Люксембурге.

"Я счастлив. Чтобы этот результат стоил затраченных усилий, мы должны убедиться, что греческий народ увидит конкретные результаты [сегодняшнего решения]", - при водит его слова агентство AFP.

Ранее Еврогруппа утвердила завершение программы макрофинансовой помощи Греции, согласовав выделение последнего транша помощи в €15 млрд.

Греция получала помощь со стороны международных кредиторов с 2010 года.