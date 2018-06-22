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Глава минфина Греции: Афины должны увидеть результаты завершения программы помощи

Экономика и бизнес
22 июня, 4:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Ранее Еврогруппа утвердила завершение программы макрофинансовой помощи Греции

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ТАСС, 22 июня. Министр финансов Греции Эвклидис Цакалотос указал на необходимость убедиться в том, что греческий народ увидит конкретные результаты решения по завершению программы макрофинансовой помощи этой стране. С таким заявлением он выступил в пятницу после заседания Еврогруппы в Люксембурге.

"Я счастлив. Чтобы этот результат стоил затраченных усилий, мы должны убедиться, что греческий народ увидит конкретные результаты [сегодняшнего решения]", - при водит его слова агентство AFP.

Ранее Еврогруппа утвердила завершение программы макрофинансовой помощи Греции, согласовав выделение последнего транша помощи в €15 млрд.

Греция получала помощь со стороны международных кредиторов с 2010 года.

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