Зачем нужен налоговый маневр в нефтяной отрасли

Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты будут снижены от действующих 30% до нуля от цены нефти в течение шести лет. Снижение будет происходить постепенно, начиная с января 2019 года. При этом увеличится налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Поправки внесут в ст. 3.1 федерального закона "О таможенном тарифе" и в Налоговый кодекс. Инициатива реформы принадлежит Минфину РФ.

Зачем нужна нефтяная реформа

Налог на добычу полезных ископаемых полностью идет в федеральный бюджет РФ.

Дополнительные доходы от НДПИ в результате налогового маневра, по расчетам авторов инициативы, составят 10,8 трлн рублей. Потери бюджета от реформы, в том числе из-за поддержки нефтепереработки, за тот же период оцениваются в 3,4 трлн рублей, что следует из комментариев к законопроекту, размещенному на сайте Госдумы РФ.

"Доля НДПИ в госказне существеннее, чем экспортных пошлин на нефть, которые планируется обнулить", — отмечает Геннадий Шмаль, президент Союза нефтегазопромышленников России.

Что будет с ценами на бензин

При обсуждении законопроекта о налоговом маневре всегда поднимается вопрос о росте стоимости топлива. Поэтому реформу критиковали представители нефтяных компаний и Минэнерго РФ.

"Повышение НДПИ автоматом влечет за собой рост внутренних цен на нефть. А это приведет к росту цены топлива на автомобильных заправках. Почему в этом году уже заметно росли цены на бензин — как раз из-за увеличения стоимости нефти внутри страны. И, вдобавок, из-за роста акцизов", — говорит Геннадий Шмаль. Также есть мнения, что нефтяные компании повышали цены на бензин не только из-за реально происходящего роста цены нефти на локальном рынке, но и в преддверии увеличения налога. Компании, по этой версии, так отыгрывали будущие потери.

При этом Дмитрий Козак, вице-премьер правительства РФ отмечал на одном из совещаний, что "апокалиптические прогнозы о скачке цен до 100 рублей за литр бензина" не сбудутся. У правительства, по его словам, достаточно инструментов, чтобы не допустить резкого и серьезного роста на моторное топливо. Чтобы избежать роста цен на бензин введут обратный акциз на нефть для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Его получат заводы, которые не только выпускают, но и поставляют бензин на внутренний рынок. Размер акциза — порядка 3 тыс. рублей на тонну перерабатываемого сырья.

В результате нефтяной реформы экспортировать нефть и нефтепродукты станет выгоднее. Потери компаний от увеличения налога на добычу полезных ископаемых в правительстве РФ будут компенсировать льготами.

Анастасия Степанова