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В кабмине заверили единороссов в аккуратности проведения пенсионной реформы

Экономика и бизнес
22 июня, 18:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Голикова и Пудов заверили депутатов, что реформа не будет носить революционный характер

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Представители соцблока правительства - вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова и замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов - заверили депутатов от "Единой России" в том, что пенсионная реформа будет проведена аккуратно, с учетом мнения граждан, а не будет носить революционный характер. Об этом сообщил в пятницу журналистам первый замруководителя фракции единороссов Адальби Шхагошев по итогам встречи фракции с представителями кабмина.

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"Вопрос пенсионных преобразований ни в коем случае не носит революционного характера. Он естественно назрел, и правительство намерено обращаться с этой темой плавно и аккуратно. Ровно об этом был детальный разговор с Татьяной Голиковой и другими членами правительства", - заявил депутат.

По его словам, на сегодняшний день дискуссия в обществе "заострена только на параметрах пенсионного возраста". "Это информационная недоработка. Задача депутатов - быть в полном контакте с людьми. Это честно - не уклоняться от сложной темы, обсуждать адекватно, понимая, что решение не может быть популистским", - уверен Шхагошев.

Со своей стороны секретарь генсовета партии Андрей Турчак добавил, что основным ориентиром в принятии изменений в пенсионном законодательстве является "реальный рост доходов пенсионеров и обеспечение стабильности пенсионной системы на годы вперед".

Как напомнил руководитель думской фракции единороссов, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, следующую неделю депутаты проведут в регионах, поэтому важно, что на встрече депутаты получили возможность задать все волнующие их вопросы относительно изменений в пенсионном законодательстве. "Нам ехать в регионы, поэтому было важно получить разъяснения, понять аргументацию, детали", - заявил он.

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Персоны
Неверов, Сергей Иванович Шхагошев, Адальби Люлевич Голикова, Татьяна Алексеевна
Темы
"Единая Россия" Пенсионная реформа
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