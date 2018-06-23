Новак: ОПЕК+ не ориентируется на Twitter Трампа при принятии решений

ВЕНА, 23 июня. /ТАСС/. Заявления президента США Дональда Трампа в Twitter, в том числе обвиняющие ОПЕК в манипулировании ценами на нефть, не влияли на решение ОПЕК+ увеличить добычу, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на пресс-конференции по итогам заседания министров стран ОПЕК+.

Накануне Трамп в своем Twitter призвал ОПЕК увеличить добычу нефти для сдерживания цен.

"Мне часто задают вопросы такие. Еще раз хочу сказать - мы очень глубоко и взвешенно оцениваем, прежде чем принять решение, исходя из ситуации на рынке, а не того, что пишут", - сказал Новак, отвечая на вопрос, связано ли решение ОПЕК+ пересмотреть добычу с заявлениями Трампа в Twitter.

"Очевидно, что в своих действиях мы ориентируемся не на Twitter, а на глубоком анализе, который делается нашими командами, секретариатом ОПЕК и всеми странами, которые вошли в соглашение", - подчеркнул Новак.

По его словам, нет причин для дальнейшего колебания цен нефти из-за решения ОПЕК+.