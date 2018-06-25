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Суд вновь перенес заседание по иску "Технопромэкспорта" к Siemens о взыскании убытков

Экономика и бизнес
25 июня, 10:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

О переносе судебного заседания ходатайствовал представитель "Интеравтоматики", мотивируя просьбу необходимостью ознакомиться с новыми материалами дела

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы перенес на 19 июля заседание по иску "Технопромэкспорта" о взыскании с немецкого концерна Siemens и его структур 46,8 млн руб. и €1,45 млн по ситуации с совместным предприятием - "Интеравтоматикой", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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О переносе заседания ходатайствовал представитель "Интеравтоматики", мотивируя просьбу необходимостью ознакомиться с новыми материалами дела. Представители Siemens ходатайство не поддержали, сославшись на то, что информация о новых материалах дела появилась в картотеке арбитражных дел 19 июня, и представители "Интеравтоматики", не получив новые материалы по почте, могли запросить их непосредственно у ответчика. Представители "Технопромэкспорта" ходатайство о переносе дела поддержали.

Заседание должно было состояться в апреле, однако также было отложено. Тогда же конкурсный управляющий ОАО "Технопромэкспорт" снизил сумму требований к Siemens и его структурам почти в 4 раза, до 46,8 млн руб. и €1,45 млн с первоначальных 177,1 млн руб. и €5,45 млн.

Конкурсный управляющий требует взыскать убытки, причиненные другим акционерам "Интеравтоматики" в результате "блокирования" ее работы.

Siemens владеет 45,72% долей в "Интеравтоматике", ОАО "ВТИ" - 36,94% и "Технопромэкспорт" - 17,34%.

Концерн не согласен с заявленными в суде требованиями, так как считает, что размер убытков необоснован, а их причиной стали "действия самой "Интеравтоматики", которые привели к включению компании в санкционный список Евросоюза".

Суть спора

Иск к Siemens был подан в конце 2017 года. До этого, в июле 2017 года, Siemens AG официально заявила, что "полностью откажется от своей доли в российской компании "Интеравтоматика", которая предлагает оборудование и услуги для вспомогательных и контрольных систем управления электростанций", а также что новые бизнес-проекты в России будут "осуществляться исключительно контролируемым Siemens AG совместным предприятием "Сименс технологии газовых турбин" и находящейся в Москве 100%-ой дочерней компанией ООО Siemens.

Претензии истец объяснил тем, что "фактически Siemens блокировал ее работу в ущерб российским акционерам, и компания, лишившись "серьезного объема заказов, теряет в цене".

Вердикт ФАС

В марте 2018 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не нашла признаков недобросовестной конкуренции со стороны концерна Siemens из-за ситуации вокруг компании "Интеравтоматика".

К такому выводу пришли специалисты ФАС по итогам рассмотрения поступившего в ведомство обращения с просьбой провести проверку концерна на предмет недобросовестной конкуренции на российском рынке автоматизированных систем управления технологическими процессами для тепловых электростанций (АСУТП).

Источник ТАСС пояснял, что после того, как стало известно о поставках турбин Siemens в Крым в обход санкций Евросоюза, концерн объявил о выходе из "Интеравтоматики", однако никаких реальных шагов для этого не предпринял, приостановив все хозяйственные операции и исполнение всех договорных обязательств. По словам источника, деятельность ЗАО "Интеравтоматика" фактически была остановлена группой Siemens, "так как устав не позволяет компании использовать оборудование и технологии других производителей".

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