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Скворцова заявила, что пенсионная реформа подразумевает очень бережный переходный период

Экономика и бизнес
25 июня, 12:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Министр здравоохранения также считает, что увеличение пенсионного возраста может привести к продлению активного долголетия

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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Увеличение пенсионного возраста может привести и к продлению активного долголетия. Такое мнение высказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, комментируя предлагаемую правительством пенсионную реформу.

Кабмин внес в июне в Госдуму законопроект о постепенном увеличении пенсионного возраста для женщин с 55 до 63 лет, для мужчин - с 60 до 65 лет.

"Мы можем оценивать влияние активности - профессиональной и физической - на долголетие. Безусловно, это воздействие работает в плюс, и человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится "в строю", он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность", - сказала глава ведомства.

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Скворцова также сослалась на данные исследований Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), показавшие, что "тотально идет омоложение людей". "За 10 лет - с 2003 по 2013 - один и тот же когнитивный уровень имеют в 2003 году люди в возрасте 50 лет и 58 лет в 2013 году. Таким образом, незаметно для нас для всех за 10 лет замедлилось когнитивное снижение, которое отмечается у всех людей в старших возрастных группах", - отметила министр.

По ее мнению, "это свидетельствует о том, что меняются условия жизни человека, формируется представление о здоровом образе жизни, в моду в большинстве стран мира входит здоровый образ жизни - люди активно занимаются физической деятельностью, лучше и правильно питаются, весь мир обращает внимание на борьбу с вредными привычками". "Если оценивать жизнь сегодняшних россиян, то совершенно очевидно, что женщина 55 лет в народном менталитете считается молодой, а 60-летний мужчина уже не представляется списанным с точки зрения активной деятельности", - уверена Скворцова.

На ее взгляд, главное в пенсионной реформе - это "то, что предлагается длинный и плавный переход к новым параметрам, фактически до 2034 года". "У нас 16 лет на то, чтобы плавно перейти к новым параметрам. Это абсолютно достаточный период с точки зрения адаптации любого человека", - полагает глава Минздрава. "Мне представляется, что все правительство хочет очень бережно перейти на те параметры, которые необходимы для выживания страны и для ее экономического развития", - отметила она.

Инфографика Пенсионный возраст в России и других странах мира

Пенсионный возраст в России и других странах мира

Правительство РФ предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин. О том, когда на пенсию выходят в США, Китае и странах Европы – в инфографике ТАСС.

 

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