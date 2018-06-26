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Марк Гарбер покидает совет директоров "Русала"

Экономика и бизнес
26 июня, 4:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Решение об отставке вступит в силу с 28 июня

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Марк Гарбер

Марк Гарбер

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Председатель совета директоров GHP Group Марк Гарбер покидает пост независимого неисполнительного директора "Русала", включенного в санкционный список США. Об этом во вторник говорится в сообщении компании на Гонконгской фондовой бирже.

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Отмечается, что решение об отставке вступит в силу с 28 июня "в связи с другими деловыми обязательствами".

В конце мая "Русал" сообщил об уходе в оставку гендиректора компании Александры Бурико и семи членов совета директоров. В компании признали, что введенные США санкции грозят серьезно ударить по производству и продажам "Русала", повлечь значительное снижение финансовых показателей группы. Олег Дерипаска также покинул совет директоров "Русала".

До этого, в апреле, совет директоров "Русала" также покинули директор по стратегическим проектам "Реновы" Максим Гольдман, исполнительный директор "Онэксима" Даниэль Вольф, бывший посол США в Великобритании Филип Лэйдер, глава швейцарского трейдера Glencore Айван Глазенберг.

Власти США 6 апреля ввели санкции против компаний Дерипаски, в том числе "Русала". Попадание в санкционный список означает заморозку активов в Соединенных Штатах и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями.

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