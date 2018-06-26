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Песков: тема строительства Транскавказской ВСМ поднималась, решений по этому вопросу нет

Экономика и бизнес
26 июня, 12:54 UTC+3

Пресс-секретарь обратил внимание журналистов на то, что речь идет о служебной переписке

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Тема строительства высокоскоростной магистрали от Краснодара до Грозного поднималась, никаких решений по этому вопросу нет.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он обратил внимание на то, что речь идет о служебной переписке, поэтому отказался комментировать вопрос "субстантивно".

"Эта тема действительно понималась, но каких-либо решений на сей счет не выносилось", - сказал представитель Кремля, комментируя сообщение газеты "Коммерсантъ" о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров попросил президента России Владимира Путина включить в стратегию пространственного развития до 2025 года строительство Транскавказской высокоскоростной магистрали от Краснодара до Грозного.

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Песков, Дмитрий Сергеевич Кадыров, Рамзан Ахматович Путин, Владимир Владимирович
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