Песков: тема строительства Транскавказской ВСМ поднималась, решений по этому вопросу нет

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Тема строительства высокоскоростной магистрали от Краснодара до Грозного поднималась, никаких решений по этому вопросу нет.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он обратил внимание на то, что речь идет о служебной переписке, поэтому отказался комментировать вопрос "субстантивно".

"Эта тема действительно понималась, но каких-либо решений на сей счет не выносилось", - сказал представитель Кремля, комментируя сообщение газеты "Коммерсантъ" о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров попросил президента России Владимира Путина включить в стратегию пространственного развития до 2025 года строительство Транскавказской высокоскоростной магистрали от Краснодара до Грозного.