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Трамп: перенос производства Harley-Davidson из США не связан с пошлинами

Экономика и бизнес
26 июня, 15:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Компания ранее планировала перенести большую часть своих заводов в Таиланд, отметил президент

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ТАСС, 26 июня. Американский президент Дональд Трамп высказал уверенность, что введение им импортных пошлин на иностранные товары и объявление о встречных пошлинах торговыми партнерами США не приведет к переносу производств за пределы страны. Об этом он написал во вторник на своей личной странице в сети Twitter.

Для подкрепления своего мнения Трамп указал на то, что компания по производству мотоциклов Harley-Davidson, которая объявила о переносе части производств в Европу, и раньше вынашивала планы делокализации своей деятельности. Он также предупредил Harley-Davidson, что компания должна будет заплатить большую пошлину, чтобы ввезти в США мотоциклы, произведенные на иностранных заводах.

"В начале этого года Harley-Davidson заявляла, что перенесет большую часть своих заводов из Канзас-Сити в Таиланд, - написал Трамп. - Это было задолго до того, как было объявлено о пошлинах Трампа. Следовательно, они просто используют тарифы и торговую войну как оправдание". "Это показывает, насколько несбалансированной и несправедливой является торговля, мы это исправим", - пообещал американский президент.

"Когда я принимал руководство Harley-Davidson в Белом доме, я пожурил их за то, что пошлины у других стран, таких как Индия, слишком высокие, - продолжил Трамп. - Сейчас компании возвращаются в Америку. В Harley[-Davidson] должны знать, что они не могут продавать обратно в Америку, не заплатив большой налог!"

В понедельник AP сообщило, что Harley-Davidson начнет переводить производство из США в другие страны, чтобы избежать ответных мер Евросоюза на введенные США пошлины на металлы. В минувшую пятницу ЕС ввел пошлины на целый ряд наименований готовой стальной и алюминиевой продукции, продукции сельского хозяйства, а также на символические для США товары, в том числе мотоциклы Harley-Davidson. Это решение ЕС является реакцией на действия администрации Трампа, которая в марте 2018 года США ввела пошлины на импорт стали и алюминия.

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Темы
Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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