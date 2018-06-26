Трамп: перенос производства Harley-Davidson из США не связан с пошлинами

ТАСС, 26 июня. Американский президент Дональд Трамп высказал уверенность, что введение им импортных пошлин на иностранные товары и объявление о встречных пошлинах торговыми партнерами США не приведет к переносу производств за пределы страны. Об этом он написал во вторник на своей личной странице в сети Twitter.

Для подкрепления своего мнения Трамп указал на то, что компания по производству мотоциклов Harley-Davidson, которая объявила о переносе части производств в Европу, и раньше вынашивала планы делокализации своей деятельности. Он также предупредил Harley-Davidson, что компания должна будет заплатить большую пошлину, чтобы ввезти в США мотоциклы, произведенные на иностранных заводах.

"В начале этого года Harley-Davidson заявляла, что перенесет большую часть своих заводов из Канзас-Сити в Таиланд, - написал Трамп. - Это было задолго до того, как было объявлено о пошлинах Трампа. Следовательно, они просто используют тарифы и торговую войну как оправдание". "Это показывает, насколько несбалансированной и несправедливой является торговля, мы это исправим", - пообещал американский президент.

"Когда я принимал руководство Harley-Davidson в Белом доме, я пожурил их за то, что пошлины у других стран, таких как Индия, слишком высокие, - продолжил Трамп. - Сейчас компании возвращаются в Америку. В Harley[-Davidson] должны знать, что они не могут продавать обратно в Америку, не заплатив большой налог!"

Early this year Harley-Davidson said they would move much of their plant operations in Kansas City to Thailand. That was long before Tariffs were announced. Hence, they were just using Tariffs/Trade War as an excuse. Shows how unbalanced & unfair trade is, but we will fix it..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 июня 2018 г.

....When I had Harley-Davidson officials over to the White House, I chided them about tariffs in other countries, like India, being too high. Companies are now coming back to America. Harley must know that they won’t be able to sell back into U.S. without paying a big tax! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 июня 2018 г.

В понедельник AP сообщило, что Harley-Davidson начнет переводить производство из США в другие страны, чтобы избежать ответных мер Евросоюза на введенные США пошлины на металлы. В минувшую пятницу ЕС ввел пошлины на целый ряд наименований готовой стальной и алюминиевой продукции, продукции сельского хозяйства, а также на символические для США товары, в том числе мотоциклы Harley-Davidson. Это решение ЕС является реакцией на действия администрации Трампа, которая в марте 2018 года США ввела пошлины на импорт стали и алюминия.