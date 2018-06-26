Трамп заявил, что завершает подготовку к введению пошлин на автомобили из ЕС

ТАСС, 26 июня. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация завершает подготовку к введению импортных пошлин на автомобили из стран Европейского союза (ЕС), и пообещал быстро устранить дисбаланс во взаимной торговле. Об этом он написал во вторник на своей личной странице в Twitter.

"Мы завершаем исследование тарифов на автомобили из ЕС, который долгое время извлекал выгоду из США в форме торговых барьеров и пошлин, - написал Трамп. - В конце концов все выровняется - это не займет много времени!"

Трамп в минувшую пятницу написал в Twitter, что США введут пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран ЕС, если сообщество не уберет торговые барьеры в отношении американских компаний. Он также призвал европейских автопроизводителей строить свои заводы на территории Америки. Агентство Bloomberg в тот же день сообщило, что торговые пошлины на автомобили и запчасти из ЕС, введением которых пригрозил президент США Дональд Трамп, могут затронуть продукцию на $300 млрд и повлечь за собой ответные меры.