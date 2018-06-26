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РФ может пересмотреть уровень роста добычи в рамках ОПЕК + после распределения квот

Экономика и бизнес
26 июня, 18:42 дата обновления: 26 июня, 19:05 UTC+3

Как заявил министр энергетики России, 200 тыс. баррелей - это "ориентировочная цифра"

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© Егор Алеев/ТАСС

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Россия планирует увеличить добычу нефти примерно на 200 тыс. баррелей в сутки в рамках решения ОПЕК+ о смягчении ограничений, однако этот уровень может быть скорректирован после перераспределения квот между странами, готовыми увеличивать добычу. Об этом журналистам сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах газовой конференции в Вашингтоне.

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"На Россию из этих объемов будет относиться около 200 тыс. баррелей [в сутки]. Но мы будем смотреть, ежемесячно координировать, потому что не все страны могут увеличивать. Здесь пропорциональный подход будет несколько неприменим, потому что нам всем вместе нужно будет обеспечить сокращение [добычи] до уровня 1,8 млн баррелей с 2,8 млн баррелей, которые на сегодняшний день есть", - сказал министр.

По его словам, 200 тыс. баррелей - это "ориентировочная цифра". "Сегодня мы не можем определить ее только лишь исходя из пропорций сокращения каждой страны. Не все страны могут обеспечить рост добычи. Поэтому если мы не сможем выйти [на эти уровни], исходя из пропорционального повышения, значит, оставшиеся цифры, мы еще договоримся с другими странами, как можем распределить", - добавил Новак.

Ранее министр говорил, что увеличить добычу смогут только 8-10 стран, участвующих в сделке ОПЕК+.

По данным источников агентства Bloomberg, Саудовская Аравия планирует в июле нарастить добычу нефти до рекордных 10,8 млн баррелей в сутки, стремясь увеличить экспорт и сдержать рост цен на сырье. В мае, по данным, предоставленным Саудовской Аравией в ОПЕК, добыча составила 10,03 млн баррелей в сутки. Предыдущий рекорд был установлен в ноябре 2016 года - 10,72 млн баррелей в сутки.

Министры стран ОПЕК+ на встрече 23 июня решили увеличить добычу нефти примерно на 1 млн баррелей в сутки в течение второго полугодия и не исключили, что в сентябре показатель могут пересмотреть. Фактически участники сделки вернутся к первоначальным параметрам - снижение добычи на 1,8 млн баррелей в сутки, так как в последние месяцы добыча падала почти на 3 млн баррелей в сутки (в мае сделка была выполнена на 150%).

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