Bloomberg: Канада готовится ввести пошлины на импорт стали из Китая и других стран

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Власти Канады готовятся ввести пошлины на импорт стали из Китая и некоторых других стран. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.

По данным его источников, Оттава опасается, что из-за введения Соединенными Штатами пошлин на импорт этой продукции, канадский рынок вскоре может в большом количестве заполонить дешевая зарубежная сталь. Чтобы избежать этого, Канада планирует ввести пошлины и установить дополнительные квоты в отношении импортируемых товаров производителей стали из нескольких стран, в том числе Китая, отмечает Bloomberg.

Об этих планах может быть объявлено уже на следующей неделе, хотя окончательно они не утверждены, сообщает агентство. Кроме того, ранее Оттава уже объявила о намерении ввести 1 июля ответные пошлины на импорт стали, алюминия и других товаров из США.

Как отмечает Bloomberg, согласно оценкам американского минторга, в 2017 году Канада импортировала стали в общей сложности на $9 млрд, причем более половины от этого количества - из США. Другими важными импортерами стали для Канады являются Китай, Южная Корея, Бразилия и Турция.

В марте США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно. Они распространяются на все страны, которые поставляют эту продукцию в США. Некоторые государства, в том числе страны Евросоюза, Канада и Мексика, получили отсрочку, однако с 1 июня пошлины стали действовать и для них. В ответ страны ЕС договорились установить импортные пошлины в размере 25% на некоторые американские товары общим объемом €2,8 млрд.