Автопроизводители США предупредят Трампа о переплатах покупателей в случае введения пошлин

ТАСС, 26 июня. Альянс автопроизводителей США во вторник пообещал уведомить администрацию президента Дональда Трампа о том, что если будут введены пошлины в 25% на импорт легковых автомобилей, то американские потребители будут вынуждены ежегодно переплачивать $45 млрд ($5,8 тыс. долларов за одно транспортное средство). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря организации Глорию Бергквист.

"В масштабе страны эта пошлина ударит по американским потребителям на сумму около $45 млрд, если опираться на продажи машин за 2017 год. Это во многом нейтрализует преимущества от снижения налогов", - рассказала Бергквист. Она добавила, что цены на иностранные автозапчасти также вырастут.

По словам Бергквист, альянс, включающий General Motors, Toyota Motor, Volkswagen и другие крупные компании, на этой неделе отправит соответствующее сообщение в министерство торговли США.