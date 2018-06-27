Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Акционеры "Уралвагонзавода" 28 июня изберут новый совет директоров

Экономика и бизнес
27 июня, 12:56 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, июня. /ТАСС

Ранее ряд СМИ сообщили, что председателем совета директоров корпорации может быть избран экс-полпред в Уральском федеральном округе Игорь Холманских

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Совет акционеров научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ, Нижний Тагил, входит в госкорпорацию "Ростех") 28 июня утвердит в новой редакции положение о совете директоров и изберет его новый состав. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте предприятия.

"Общее собрание участников (акционеров УВЗ) эмитента - 28 июня 2018 г. Место проведения - город Нижний Тагил Свердловской области. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента - утверждение годового отчета общества за 2017 г., избрание членов совета директоров общества, утверждение устава общества в новой редакции", - сказано в сообщении.

В действующий состав совета директоров "Уралвагонзавода" входят 11 человек. В их числе председатель совета директоров, первый заместитель генерального директора ГК "Ростех" Владимир Артяков, индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов, первый заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Андрей Бойцов.

Также в состав совета директоров УВЗ входят заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению Ростеха Алла Лалетина, заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов, первый вице-президент ОАО "РЖД" Александр Мишарин, генеральный директор УВЗ Александр Потапов, директор по реализации государственных программ Ростеха Иван Скрыльник, директор по экономике и финансам Ростеха Кирилл Федоров, заместитель генерального директора Ростеха по инвестиционной деятельности Дмитрий Леликов.

Ранее ряд СМИ сообщили, что председателем совета директоров УВЗ может быть избран экс-полпред в Уральском федеральном округе (УрФО) Игорь Холманских. Президент РФ Владимир Путин 26 июня освободил Игоря Холманских от должности полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе. Полпредом в УрФО глава государства назначил экс-помощника президента РФ Николая Цуканова.

"Уралвагонзавод" - крупнейшее российское предприятие танкового машиностроения, а также разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн. В конце 2016 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций УВЗ из федеральной собственности ГК "Ростех".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Свердловская область
Страны
Россия
Персоны
Холманских, Игорь Рюрикович Цуканов, Николай Николаевич Путин, Владимир Владимирович Потапов, Александр Валерьевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин не считает целесообразной индексацию пенсий работающих пенсионеров
2
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
5
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
6
СМИ: в Египте планируют расследовать причины поражения сборной на ЧМ-2018
7
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости