Акционеры "Уралвагонзавода" 28 июня изберут новый совет директоров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Совет акционеров научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ, Нижний Тагил, входит в госкорпорацию "Ростех") 28 июня утвердит в новой редакции положение о совете директоров и изберет его новый состав. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте предприятия.

"Общее собрание участников (акционеров УВЗ) эмитента - 28 июня 2018 г. Место проведения - город Нижний Тагил Свердловской области. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента - утверждение годового отчета общества за 2017 г., избрание членов совета директоров общества, утверждение устава общества в новой редакции", - сказано в сообщении.

В действующий состав совета директоров "Уралвагонзавода" входят 11 человек. В их числе председатель совета директоров, первый заместитель генерального директора ГК "Ростех" Владимир Артяков, индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов, первый заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Андрей Бойцов.

Также в состав совета директоров УВЗ входят заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению Ростеха Алла Лалетина, заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов, первый вице-президент ОАО "РЖД" Александр Мишарин, генеральный директор УВЗ Александр Потапов, директор по реализации государственных программ Ростеха Иван Скрыльник, директор по экономике и финансам Ростеха Кирилл Федоров, заместитель генерального директора Ростеха по инвестиционной деятельности Дмитрий Леликов.

Ранее ряд СМИ сообщили, что председателем совета директоров УВЗ может быть избран экс-полпред в Уральском федеральном округе (УрФО) Игорь Холманских. Президент РФ Владимир Путин 26 июня освободил Игоря Холманских от должности полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе. Полпредом в УрФО глава государства назначил экс-помощника президента РФ Николая Цуканова.

"Уралвагонзавод" - крупнейшее российское предприятие танкового машиностроения, а также разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн. В конце 2016 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций УВЗ из федеральной собственности ГК "Ростех".