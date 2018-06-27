Турчак призвал единороссов максимально широко обсуждать пенсионную реформу

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак призвал однопартийцев организовать максимально широкое обсуждение пенсионной реформы, предложенной правительством РФ.

"Есть предложение, чтобы в обсуждение пенсионной реформы было вовлечено самое большое количество участников, чтобы оно проводилось максимально широко", - заявил Турчак в среду, выступая на заседании президиума генсовета. В этом контексте он напомнил, что в региональных дискуссиях по обсуждению Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и предложений по обновлению партии приняли участие более 30 тыс. человек. "Это только партийный актив, а на самом деле участие в обсуждении принимали все первичные отделения партии", - уточнил единоросс.

Турчак обратился ко всем членам президиума генсовета и руководителям межрегиональных координационных советов партии с поручением сопровождать и организовывать работу по привлечению общественности и экспертного сообщества к обсуждению вопроса. "Для нас очень важен экспертный и конструктивный характер этого обсуждения", - указал он, заверив, что "все собранные предложения будут переданы [думской] фракции "Единой России", которая проанализирует и обобщит итоги обсуждения до принятия проекта закона во втором чтении".

Секретарь генсовета также напомнил, что на прошлой неделе состоялось расширенное заседание фракции с участием депутатов и членов Совета Федерации, где обсуждались основные направления реформы с участием зампредседателя правительства РФ Татьяной Голиковой, после которого депутаты поехали в регионы и уже в режиме региональной недели начали это обсуждение у себя на территориях.

"Завтра состоится расширенное заседание Совета руководителей фракций "Единой России" по пенсионной реформе, где будут присутствовать руководители фракций наших региональных парламентов", - подтвердил Турчак. По его словам, у участников встречи будет "возможность в рамках дискуссионных площадок перед пленарным заседанием задать вопросы министрам, высказать свои предложения". "Если позволит график, то председатель партии Дмитрий Медведев также примет участие в завтрашнем обсуждении", - проинформировал Турчак.