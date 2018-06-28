Эксперты: Дерипаска и Потанин выиграют от решения Лондонского суда

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Решение, вынесенное Высоким судом Лондона, выгодно как совладельцу En+ (основной владелец "Русала", которому принадлежит 27,8% "Норникеля") Олегу Дерипаске, так и владельцу "Интерроса" Владимиру Потанину, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Высокий суд Лондона в среду признал недействительной сделку по продаже 2,1% акций ГМК "Норильский никель" компании Whiteleave Владимира Потанина. По решению суда, подконтрольная Потанину компания Bonico не являлась независимым участником сделки, поэтому Crispian Investment Романа Абрамовича и Александра Абрамова, согласно акционерному соглашению, не имела права на передачу акций. Стороны также получили возможность обжаловать решение в течение 21 дня.

Представитель "Интерроса" отказался от комментариев до получения полного текста решения. Представитель "Русала" заявил ТАСС, что компания приветствует сегодняшнее решение суда в Лондоне, так как "оно полностью подтверждает обоснованность позиции "Русала".

Обе стороны выиграют

Аналитик Райффайзенбанка Ирина Ализаровская пояснила ТАСС, что решение Лондонского суда выгодно для "Русала", поскольку ему не придется выкупать пропорционально долю Crispian, что создало бы проблемы для компании с высокой долговой нагрузкой и находящейся под санкциями со стороны США. Кроме того, она считает, что аннулирование продажи пакета Crispian Потанину восстановит баланс в акционерных отношениях "Русала" и Whiteleave (входит в "Интеррос" - прим. ТАСС).

Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов в свою очередь отметил, что блокировка сделки также выгодна для Потанина, так как с учетом текущих котировок он может приобрести акции "Норникеля" на рынке дешевле, чем предполагалось по условиям сделки с Crispian.

"В этой ситуации однозначно проигрывает Crispian, так при продаже акций на рынок он не получит всю сумму единовременно, а во-вторых, рискует ослабить котировки, если будет действовать чересчур агрессивно", - считает он.

При этом Худалов полагает, что сделка может иметь продолжение, но уже на более выгодных для Потанина и Дерипаски условиях.

Конфликт акционеров

В суд сторонам пришлось пойти после того, как в феврале Crispian получила от Bonico Holdings, бенефициаром которой является Потанин, оферту на покупку почти 4% акций ГМК за $1,47 млрд. В соответствии с акционерным соглашением Crispian предложила купить пакет "Русалу" и Whiteleave Holdings (структура "Интерроса", которая на тот момент владела 30,4% акций "Норникеля"). "Русал" обратился в Высокий суд Лондона, чтобы заблокировать сделку с Whiteleave, считая ее нарушением акционерного соглашения. В ходе судебных разбирательств в начале марта "Русал" все же согласился на продажу в адрес Whiteleave части пакета ГМК при условии, что суд признает ее законность. Стороны договорились, что в противном случае сделка будет отменена и акции вернутся Crispian.

Дерипаска и Потанин имеют давние разногласия по стратегии управления "Норильским никелем", объему дивидендов, участию ГМК в инвестпроектах. После решения Абрамовича о продаже акций "Норникеля" конфликт Дерипаски и Потанина возобновился.

В 2012 году именно благодаря Абрамовичу удалось разрядить ситуацию между акционерами - через соглашение, которое предусматривало пятилетний период lock-up, в течение которого стороны не могли менять размер своих пакетов в "Норникеле". Его действие истекло в декабре 2017 года, после чего Абрамович объявил о намерении продать свою долю. Дерипаска суду пояснял, что в интересах "Русала" остается сохранение действующего соглашения и продление срока lock-up.

Дальнейшие шаги Потанина

В ходе слушаний в Высоком суде Лондона совладелец "Интерроса" Потанин сообщил, что намерен и дальше наращивать свой пакет в "Норникеле". После сделки с Crispian он уже приобрел на рынке около 1,5% акций "Норникеля". По состоянию на середину мая Потанин владел 34% акций "Норникеля".

Аналитики сходятся во мнении, что для увеличения своей доли в "Норникеле" Потанин может продолжить скупку акций на открытом рынке, но не готовы оценить, какой долей акций компании он хотел бы владеть. Аналитик АКРА Максим Худалов полагает, что целью Потанина может быть сбор 35% акций для получения дополнительного места для "Интерроса" в совете директоров.