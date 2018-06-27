Суд в Лондоне признал недействительной сделку по продаже акций "Норникеля"

ЛОНДОН, 27 июня. /ТАСС/. Высокий суд Лондона признал недействительной сделку по продаже 2,1% акций ГМК "Норильский никель" компании Whiteleave Владимира Потанина, говорится в решении суда.

"Оспариваемое право на преимущественную покупку (ROFR) признано недействительным и не имеющим силы. Crispian обязан отказаться от отчуждения акций в соответствии с этим. "Русал" имеет право заявить об этом", - сообщается в документе.

Как пояснил судья, решение принято на том основании, что подконтрольная Потанину компания Bonico по сути не являлась по-настоящему независимой стороной сделки.

"Поскольку Bonico не был исключен из списка добросовестных покупателей, цена акций в размере $234, как то было указано в праве на преимущественную продажу акций, не была ценой, предложенной "добросовестным покупателем, представляющим третью сторону", потому что такая сделка не была согласована сторонами, действовавшими на добровольных основаниях, но была основана на соглашении или на договоренностях между Crispian и Whiteleave", - говорится в решении суда.

Решение может быть оспорено в течение 21 дня.

Представитель "Интерроса" отказался от комментариев до получения полного текста решения.

Акции "Русала" на этих новостях в ходе торгов на Московской бирже подскочили в цене на 3,5% - до 24,47 руб. за бумагу.

В феврале 2018 года Высокий суд Лондона начал рассмотрение иска совладельца En+ (основной владелец "Русала", которому принадлежит 27,8% "Норникеля") Олега Дерипаски к Crispian Investment Романа Абрамовича о продаже акций "Норильского никеля". В середине мая суд выслушал всех ключевых участников процесса о продаже акций ГМК "Норильский никель". Совладелец En+ Дерипаска и владелец "Интерроса" Потанин лично приехали в суд, чтобы представить свою позицию по этому спору. Третья сторона - Абрамович, намерение которого продать свой пакет акций "Норникеля" и возродило старый конфликт акционеров ГМК - не смог явиться в суд, его сторону представлял управляющий директор Millhouse (управляет инвестициями Абрамовича) Давид Давидович.