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В "Газпроме" заявили, что не ожидают увеличения стоимости "Северного потока - 2"

Экономика и бизнес
28 июня, 14:52 UTC+3

Так зампредседателя правления компании Андрей Круглов ответил на вопрос о возможности роста стоимости проекта из-за необходимости обхода территориальных вод Дании

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. "Газпром" не видит каких-либо оснований для увеличения стоимости проекта "Северный поток - 2", сообщил заместитель председателя правления компании Андрей Круглов на пресс-конференции.

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"Мы не ожидаем, что стоимость проекта "Северный поток - 2" увеличится, ни по каким причинам", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности роста стоимости проекта из-за необходимости обхода территориальных вод Дании, которая пока не дала разрешения на прокладку газопровода в своих водах.

Ранее 28 июня финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран заявил, что маршрут газопровода может пройти в международных водах Дании, если власти этой страны не дадут разрешения на укладку в территориальных водах.

Общая стоимость строительства "Северного потока - 2" ранее оценивалась в €9,5 млрд. На конец июня "Газпром" и европейские участники "Северного потока - 2" инвестировали в проект €4,8 млрд. Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является российский газовый холдинг "Газпром".

В конце ноября 2017 года парламент Дании одобрил закон, в соответствии с которым МИД страны сможет принимать решение по вопросам прокладки трубопроводов через территориальные воды королевства исходя из соображений национальной безопасности.

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