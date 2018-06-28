В "Газпроме" заявили, что не ожидают увеличения стоимости "Северного потока - 2"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. "Газпром" не видит каких-либо оснований для увеличения стоимости проекта "Северный поток - 2", сообщил заместитель председателя правления компании Андрей Круглов на пресс-конференции.

"Мы не ожидаем, что стоимость проекта "Северный поток - 2" увеличится, ни по каким причинам", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности роста стоимости проекта из-за необходимости обхода территориальных вод Дании, которая пока не дала разрешения на прокладку газопровода в своих водах.

Ранее 28 июня финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран заявил, что маршрут газопровода может пройти в международных водах Дании, если власти этой страны не дадут разрешения на укладку в территориальных водах.

Общая стоимость строительства "Северного потока - 2" ранее оценивалась в €9,5 млрд. На конец июня "Газпром" и европейские участники "Северного потока - 2" инвестировали в проект €4,8 млрд. Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является российский газовый холдинг "Газпром".

В конце ноября 2017 года парламент Дании одобрил закон, в соответствии с которым МИД страны сможет принимать решение по вопросам прокладки трубопроводов через территориальные воды королевства исходя из соображений национальной безопасности.