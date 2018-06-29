Отразятся ли новые требования "пакета Яровой" на интернет-компаниях и жизни россиян

Предложенный депутатом Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым пакет антитеррористических поправок в законы был принят еще летом 2016 года. А спустя два года правительство РФ определило время хранения информации интернет-компаниями.
"Пакет Яровой" – неофициальное название двух законов, направленных на борьбу с терроризмом:
Президент России Владимир Путин подписал их 6 июля 2016 года.
Важнейшим нововведением "пакета Яровой" стали обязательства для операторов связи и интернет-компаний хранить на территории РФ все передаваемые пользователями данные. По запросу операторы связи должны передавать эту информации органам власти.
Ко второму чтению "пакета Яровой" законодатели исключили из него конкретные требования по срокам хранения. В утвержденном варианте определение сроков стало прерогативой правительства РФ.
Так, в апреле 2018 года кабмин утвердил правила хранения данных операторами связи. С 1 октября они должны осуществлять хранение в полном объеме трафика пользователей за последние 30 суток.
В дальнейшем операторы должны увеличивать объем хранения информации на 15% ежегодно в течение 5 лет. Так срок хранения голосовой связи и текстовых сообщений пользователей увеличится до полугода.
По мнению старшего директора, главы отдела корпораций Россия/СНГ Fitch Ratings Николая Лукашевича новые требования приведут к увеличению капитальных затрат для операторов телекоммуникационных сетей на 14-23%.
МТС оценивает расходы на исполнение закона в течение пяти лет в 60 млрд рублей. Материнская компания "Вымпелкома" (бренд "Билайн") – холдинг Veon Ltd. – рассчитывает потратить 45 млрд рублей за пять лет. Гендиректор "Мегафона" Сергей Солдатенков говорил о сумме в 35-40 млрд рублей в течение пяти лет. Tele2 рассчитывает, что компании потребуется потратить несколько десятков миллиардов рублей в ближайшие два-три года.
При этом бывший советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко заявлял, что "пакет Яровой" не приведет к ощутимому росту цен на связь.
Правила хранения данных для организаторов распространения информации в интернете утвердили 28 июня. Срок – полгода. Вступление правил в силу – 1 июля 2018 года.
Утвержденные камбином правила касаются всей информации, передаваемой пользователями в интернете: текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных электронных сообщений пользователей.
Кроме того, интернет-компании должны предоставлять правоохранительным органам электронные сообщения пользователей, зарегистрировавшихся или авторизованных с использованием сетевых адресов, определяемых как используемые на территории РФ. Это требование также распространяется на пользователей, указавших при регистрации или использовании функций коммуникационного интернет-сервиса выданный в РФ документ, удостоверяющий личность, а также указавших российский номер телефона.
Действуют эти правила и в отношении пользователей, находящихся на территории России, а также тех, о нахождении которых на территории РФ сообщили силовики.
Согласно заключению Минэкономразвития на "пакет Яровой" от 3 апреля 2017 года разовые капитальные расходы Mail.ru Group на реализацию проекта составят $1,2-2 млрд. При этом будут и дополнительные операционные расходы каждый год – примерно $80-100 млн. Еще $35-40 млн потребуется в течение трех-пяти лет для доработки программного обеспечения для хранения пользовательской информации.
По мнению главного аналитика Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карена Казаряна, российские интернет-компании вряд ли успеют подготовиться к новым требованиям "за три дня".
"В конце концов даже операторам связи дали полгода на реализацию", – сказал эксперт.
Вступление новых требований в силу приведет к временному повышению расходов интернет-провайдеров. И некоторые из них уже заявили о повышении абонентской платы за доступ в интернет.
При этом стоимость интернет-доступа в России – одна из самых низких в мире. В 2016 году, например, "домашний" интернет в Москве обходился пользователям в 10 раз дешевле, чем в Нью-Йорке.