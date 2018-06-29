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Отразятся ли новые требования "пакета Яровой" на интернет-компаниях и жизни россиян

Экономика и бизнес
29 июня, 15:25 UTC+3

Организаторы распространения информации в интернете должны хранить данные пользователей в течение полугода начиная с 1 июля

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Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая

© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

Предложенный депутатом Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым пакет антитеррористических поправок в законы был принят еще летом 2016 года. А спустя два года правительство РФ определило время хранения информации интернет-компаниями.

1
"Пакет Яровой"

"Пакет Яровой" – неофициальное название двух законов, направленных на борьбу с терроризмом:

  1. №374-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии терроризму" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности"
  2. № 375-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности".

Президент России Владимир Путин подписал их 6 июля 2016 года.

Важнейшим нововведением "пакета Яровой" стали обязательства для операторов связи и интернет-компаний хранить на территории РФ все передаваемые пользователями данные. По запросу операторы связи должны передавать эту информации органам власти.

2
Операторы связи

Ко второму чтению "пакета Яровой" законодатели исключили из него конкретные требования по срокам хранения. В утвержденном варианте определение сроков стало прерогативой правительства РФ.

Так, в апреле 2018 года кабмин утвердил правила хранения данных операторами связи. С 1 октября они должны осуществлять хранение в полном объеме трафика пользователей за последние 30 суток.

В дальнейшем операторы должны увеличивать объем хранения информации на 15% ежегодно в течение 5 лет. Так срок хранения голосовой связи и текстовых сообщений пользователей увеличится до полугода.

По мнению старшего директора, главы отдела корпораций Россия/СНГ Fitch Ratings Николая Лукашевича новые требования приведут к увеличению капитальных затрат для операторов телекоммуникационных сетей на 14-23%.

МТС оценивает расходы на исполнение закона в течение пяти лет в 60 млрд рублей. Материнская компания "Вымпелкома" (бренд "Билайн") – холдинг Veon Ltd. – рассчитывает потратить 45 млрд рублей за пять лет. Гендиректор "Мегафона" Сергей Солдатенков говорил о сумме в 35-40 млрд рублей в течение пяти лет. Tele2 рассчитывает, что компании потребуется потратить несколько десятков миллиардов рублей в ближайшие два-три года.

При этом бывший советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко заявлял, что "пакет Яровой" не приведет к ощутимому росту цен на связь.

3
Интернет-компании

Правила хранения данных для организаторов распространения информации в интернете утвердили 28 июня. Срок – полгода. Вступление правил в силу – 1 июля 2018 года.

Утвержденные камбином правила касаются всей информации, передаваемой пользователями в интернете: текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных электронных сообщений пользователей.

Кроме того, интернет-компании должны предоставлять правоохранительным органам электронные сообщения пользователей, зарегистрировавшихся или авторизованных с использованием сетевых адресов, определяемых как используемые на территории РФ. Это требование также распространяется на пользователей, указавших при регистрации или использовании функций коммуникационного интернет-сервиса выданный в РФ документ, удостоверяющий личность, а также указавших российский номер телефона.

Действуют эти правила и в отношении пользователей, находящихся на территории России, а также тех, о нахождении которых на территории РФ сообщили силовики.

4
Готовность к новым требованиям

Согласно заключению Минэкономразвития на "пакет Яровой" от 3 апреля 2017 года разовые капитальные расходы Mail.ru Group на реализацию проекта составят $1,2-2 млрд. При этом будут и дополнительные операционные расходы каждый год – примерно $80-100 млн. Еще $35-40 млн потребуется в течение трех-пяти лет для доработки программного обеспечения для хранения пользовательской информации.

По мнению главного аналитика Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карена Казаряна, российские интернет-компании вряд ли успеют подготовиться к новым требованиям "за три дня".

"В конце концов даже операторам связи дали полгода на реализацию", – сказал эксперт.

5
Повышение цен на интернет-услуги

Вступление новых требований в силу приведет к временному повышению расходов интернет-провайдеров. И некоторые из них уже заявили о повышении абонентской платы за доступ в интернет.

При этом стоимость интернет-доступа в России – одна из самых низких в мире. В 2016 году, например, "домашний" интернет в Москве обходился пользователям в 10 раз дешевле, чем в Нью-Йорке.

 

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