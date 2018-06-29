Отразятся ли новые требования "пакета Яровой" на интернет-компаниях и жизни россиян

Ко второму чтению "пакета Яровой" законодатели исключили из него конкретные требования по срокам хранения. В утвержденном варианте определение сроков стало прерогативой правительства РФ.

Так, в апреле 2018 года кабмин утвердил правила хранения данных операторами связи. С 1 октября они должны осуществлять хранение в полном объеме трафика пользователей за последние 30 суток.

В дальнейшем операторы должны увеличивать объем хранения информации на 15% ежегодно в течение 5 лет. Так срок хранения голосовой связи и текстовых сообщений пользователей увеличится до полугода.

По мнению старшего директора, главы отдела корпораций Россия/СНГ Fitch Ratings Николая Лукашевича новые требования приведут к увеличению капитальных затрат для операторов телекоммуникационных сетей на 14-23%.

МТС оценивает расходы на исполнение закона в течение пяти лет в 60 млрд рублей. Материнская компания "Вымпелкома" (бренд "Билайн") – холдинг Veon Ltd. – рассчитывает потратить 45 млрд рублей за пять лет. Гендиректор "Мегафона" Сергей Солдатенков говорил о сумме в 35-40 млрд рублей в течение пяти лет. Tele2 рассчитывает, что компании потребуется потратить несколько десятков миллиардов рублей в ближайшие два-три года.

При этом бывший советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко заявлял, что "пакет Яровой" не приведет к ощутимому росту цен на связь.