Интернет-компании должны хранить информацию по "пакету Яровой" полгода

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Правительство определило срок, в течение которого организаторы распространения информации в интернете в рамках "пакета Яровой" должны хранить информацию пользователей: согласно опубликованному на официальном портале нормативно-правовой информации, данные нужно хранить с 1 июля в течение полугода.

Утвержденные камбином правила хранения касаются всей информации, передаваемой пользователями в интернете: текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных электронных сообщений пользователей.

"Пакет Яровой" предусматривал хранение сведений о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки информации, а вот срок хранения содержания сообщений должно было определить правительство РФ.