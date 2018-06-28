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Интернет-компании должны хранить информацию по "пакету Яровой" полгода

Экономика и бизнес
28 июня, 18:09 UTC+3

Норма вступает в силу с 1 июля

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Правительство определило срок, в течение которого организаторы распространения информации в интернете в рамках "пакета Яровой" должны хранить информацию пользователей: согласно опубликованному на официальном портале нормативно-правовой информации, данные нужно хранить с 1 июля в течение полугода.

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Утвержденные камбином правила хранения касаются всей информации, передаваемой пользователями в интернете: текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных электронных сообщений пользователей.

"Пакет Яровой" предусматривал хранение сведений о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки информации, а вот срок хранения содержания сообщений должно было определить правительство РФ.

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