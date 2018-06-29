Глава "Газпрома" назвал 2019 год определяющим для будущего компании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал 2019 год определяющим для компании по ее работе на среднесрочную перспективу. Об этом он сообщил пресс-конференции.

"Я думаю, что если говорить о 2019 годе, то с учетом (планов) по вводу мощностей на транспортировку газа, назовем его магистральным, предопределяющим и определяющим по условиям, в которых нам надо работать в среднесрочную перспективу", - сказал он.

По его словам, на этот период приходится ряд крупнейших для компании событий, в том числе начало поставок газа в Китай и окончание срока действия контракта с Украиной о транзите газа. "Думаю, можно согласится, что это рубежный период", - подчеркнул Миллер.

"Сила Сибири"

Он уточнил, что "Газпром" изучает возможность увеличения поставок газа в Китай в будущем по "Силе Сибири".

"После подписания контракта (с китайской CNNC), после того как мы примем на себя обязательства по объемам и срокам поставки этих объемов, могу сказать, что своевременно будут обустроены месторождения, подготовлена ресурная база и появятся новые газотранспортные мощности. Вообще-то в принципе существует также возможность по наращиванию поставок газа в Китай, использовать в дальнейшем и газотранспортный коридор "Сила Сибири". Такую возможность мы не исключаем, такую возможность мы рассматриваем тоже", - сказал Миллер.

Миллер отметил, что в прошлом году с CNPC были подписаны основные условия поставок газа с Дальнего Востока. "У нас нет какой-то жесткой даты, которую мы для себя установили для подписания контракта. Работа над контрактом ведется", - добавил глава "Газпрома".

По прогнозу "Газпрома", к 2035 году потребность в поставках трубопроводного российского газа в Китай может составить от 80 до 110 млрд куб. м.

Поставки в Китай

В настоящее время "Газпром" строит газопровод "Сила Сибири", по которому газ с месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. Проект поставок газа в восточные районы Китая также называют "восточным маршрутом".

Согласно контракту, подписанному 21 мая 2014 года между "Газпромом" и CNPC, по "восточному маршруту" будет поставляться 38 млрд куб. м газа в год в течение 30 лет. Сумма контракта - $400 млрд Условия партнерства в проектировании, строительстве и эксплуатации трансграничных зон газопровода определены межправительственным соглашением от 13 октября 2014 года. Поставки российского газа по трубопроводу "Сила Сибири" в Китай начнутся 20 декабря 2019 года.

В 2015 году "Газпром" и CNPC подписали соглашение об основных условиях трубопроводных поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай по "западному маршруту" (газопроводу "Сила Сибири - 2"). Первоначально предусматривается поставка в Китай 30 млрд куб. м газа в год.