Инвестиции "Газпрома" в "Силу Сибири" вырастут в 2018 году до 218 млрд рублей

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. "Газпром" в 2018 году планирует инвестировать в проект газопровода "Сила Сибири" 217,988 млрд рублей против 158,811 млрд рублей в прошлом году, говорится в материалах российского газового холдинга.

В частности, на линейную часть придется 208,37 млрд рублей, на компрессорные станции - 9,617 млрд рублей. В 2017 году инвестиции в проект должны были составить 209,9 млрд рублей.

Инвестиции в проект газопровода "Турецкий поток" на 2018 год запланированы в размере 182,412 млрд рублей против 92,8 млрд рублей на 2017 год. Инвестиции в проект "Северный поток - 2" в 2018 году составят 114,511 млрд рублей против 102,4 млрд рублей в прошлом году.

Финансирование комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе компрессорной станции "Портовая" запланированы на уровне 45,496 млрд рублей против 46,649 млрд рублей в прошлом году. Общие инвестиции в проект оцениваются в 126,964 млрд рублей, запуск запланирован на 2019 год.

Инвестиции в систему газопроводов "Ухта - Торжок - 2" в 2018 году могут составить 48,123 млрд рублей против 81,244 млрд рублей в прошлом году.

При этом в целом инвестиции в строительство и реконструкцию объектов капитального строительства увеличатся до 798,428 млрд рублей со 738,538 млрд рублей в прошлом году, в том числе в объекты капитального строительства - до 462,995 млрд рублей с 420,55 млрд рублей.

Инвестпрограмма

Совет директоров "Газпрома" в декабре одобрил инвестиционную программу и бюджет (финансовый план) на 2018 год. В соответствии с инвестиционной программой на 2018 год общий объем освоения инвестиций достигнет 1,279 трлн рублей, что на 13,3% выше уровня прошлого года. В том числе объем капитальных вложений составит 798,428 млрд рублей (рост на 8%), расходы на приобретение в собственность внеоборотных активов - 40,983 млрд рублей. Объем долгосрочных финансовых вложений - 439,419 млрд рублей.

Размер внешних финансовых заимствований в 2018 году составит 416,971 млрд рублей (на 42,5% выше уровня 2017 года). Принятый финансовый план обеспечит покрытие обязательств газового холдинга без дефицита, в полном объеме.

Инвестиционная программа ПАО "Газпром" на 2018 год предусматривает реализацию всех стратегически важных проектов компании. Среди них - обустройство Чаяндинского месторождения, строительство Амурского газоперерабатывающего завода, газотранспортные проекты "Сила Сибири", "Турецкий поток" и "Северный поток - 2", развитие газотранспортной системы в Северо-Западном регионе России, а также проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа на среднесрочную перспективу.