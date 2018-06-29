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Fox: глава минфина США опроверг сообщения о том, что Трамп хочет выхода страны из ВТО

Экономика и бизнес
29 июня, 16:01 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 29, июня. /ТАСС

Стивен Мнучин назвал такую информацию "явным преувеличением"

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НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Министр финансов США Стив Мнучин опроверг в пятницу появившиеся в СМИ сообщения о том, что президент Дональд Трамп хочет выхода Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО).

"Тут нет никакой срочной новости, - заявил Мнучин в интервью телеканалу Fox Business. - Это не так".

"Это явное преувеличение, - продолжил министр. - Президент ясно дал понять как нам, так и всем остальным, что он испытывает озабоченность по поводу ВТО, что он считает некоторые аспекты деятельности этой организации несправедливыми, он считает, что Китай и другие страны используют эту организацию в собственных интересах, но мы сосредоточены на вопросах обеспечения свободы торговли. Именно на этом мы сосредоточили свое внимание - на вопросах снятия торговых барьеров".

Ранее в пятницу интернет-издание Axios со ссылкой на лиц, участвовавших в обсуждении вопросов торговой политики США, сообщило, что президент неоднократно заявлял своим советникам о желании вывести США из числа членов ВТО.

Представитель ВТО Кит Рокуэлл в интервью агентству Bloomberg сообщил, что вопрос о членстве США в ВТО не поднимался. "Мы не видели каких-либо обращений на этот счет со стороны представителей администрации США любого уровня, - отметил он. - Мы не намерены выступать с предположениями относительно того, о чем не имеем информации".

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