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Банк "Тинькофф" устранил проблемы с переводом средств клиентов

Экономика и бизнес
29 июня, 17:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

О неполадках стало известно ранее в пятницу

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Тинькофф банк устранил проблемы, которые могли возникать у клиентов банка при переводе средств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"У нас все починили", - сказали в пресс-службе.

Ранее в пятницу сообщалось, что клиенты Тинькофф банка могут столкнуться с трудностями при переводе денежных средств.

Созданный в 2006 году банк "Тинькофф" - первый российский банк, полностью отказавшийся от работы через отделения. Все банковские операции проводятся по телефону или через интернет.

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