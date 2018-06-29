Банк "Тинькофф" устранил проблемы с переводом средств клиентов

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Тинькофф банк устранил проблемы, которые могли возникать у клиентов банка при переводе средств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"У нас все починили", - сказали в пресс-службе.

Ранее в пятницу сообщалось, что клиенты Тинькофф банка могут столкнуться с трудностями при переводе денежных средств.

Созданный в 2006 году банк "Тинькофф" - первый российский банк, полностью отказавшийся от работы через отделения. Все банковские операции проводятся по телефону или через интернет.