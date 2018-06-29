Арест со счетов и имущества Новороссийского морского торгового порта снят

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Арест со счетов и имущества ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) и его дочерних структур снят, сообщила компания в отчете за первый квартал.

Арест был снят "на дату подписания отчетности", следует из документа, подготовленного по международным стандартам.

В конце марта основной владелец акционера НМТП - группы "Сумма" - Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы по обвинению в хищениях и организации преступного сообщества. "В рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Магомедовых <...>, был наложен арест на счета и имущество НМТП и его дочерних предприятий. На дату подписания отчетности арест снят", - отмечается в финотчете.

Накануне глава совладельца порта - "Транснефти" Николай Токарев заявил, что компания работает со следствием по нормализации работы НМТП.

Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота и объединяет ОАО "НМТП", ООО "Приморский торговый порт", ОАО "Новороссийский зерновой терминал", ОАО "Новороссийский судоремонтный завод", ОАО "Флот НМТП", ОАО "Новорослесэкспорт", ОАО "ИПП", ООО "Балтийская стивидорная компания" и ЗАО "СФП".

Акциями НМТП владеют СП группы "Сумма" и "Транснефти" (50,1%), Росимущество (20%), структуры РЖД (5,3%) и дочерняя компания "Транснефти" ЗАО "Транснефть-Сервис" (10,5%). Остальные акции находятся у миноритариев и обращаются на свободном рынке.