Bloomberg: Канада введет пошлины на импорт стали, виски и туалетной бумаги из США

ТАСС, 29 июня. Власти Канады намерены ввести пошлины на ввоз ряда американских товаров в ответ на установленные США ранее сборы на импорт канадских стали и алюминия. Об этом решении будет объявлено в пятницу, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в канадском правительстве.

По его данным, таможенными сборами будет облагаться продукция на общую сумму $12,6 млрд. Пошлины будут введены на широкую группу товаров, среди которых сталь, моторные лодки, стиральные машины, туалетная бумага, горчица, виски и кленовый сироп. Размер пошлин на сталь составит 25%, на всю остальную продукцию - 10%.

В марте 2018 года США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно. Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют продукцию в США. Ряд стран, в том числе страны Евросоюза, Канада и Мексика, получили отсрочку, однако с 1 июня пошлины стали действовать и для них. В ответ страны ЕС договорились установить 25%-ные импортные пошлины на некоторые американские товары общим объемом €2,8 млрд.