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Bloomberg: Канада введет пошлины на импорт стали, виски и туалетной бумаги из США

Экономика и бизнес
29 июня, 19:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Таможенными сборами будет облагаться продукция на сумму $12,6 млрд, пишет агентство

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ТАСС, 29 июня. Власти Канады намерены ввести пошлины на ввоз ряда американских товаров в ответ на установленные США ранее сборы на импорт канадских стали и алюминия. Об этом решении будет объявлено в пятницу, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в канадском правительстве.

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По его данным, таможенными сборами будет облагаться продукция на общую сумму $12,6 млрд. Пошлины будут введены на широкую группу товаров, среди которых сталь, моторные лодки, стиральные машины, туалетная бумага, горчица, виски и кленовый сироп. Размер пошлин на сталь составит 25%, на всю остальную продукцию - 10%.

В марте 2018 года США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно. Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют продукцию в США. Ряд стран, в том числе страны Евросоюза, Канада и Мексика, получили отсрочку, однако с 1 июня пошлины стали действовать и для них. В ответ страны ЕС договорились установить 25%-ные импортные пошлины на некоторые американские товары общим объемом €2,8 млрд.

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