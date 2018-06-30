Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп заявил, что США участвуют в худших торговых соглашениях в мире

Экономика и бизнес
30 июня, 5:02 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 30, июня. /ТАСС

Как заявил американский президент, Вашингтон будет заключать честные торговые сделки "по принципу взаимности"

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп считает, что США участвуют в худших торговых соглашениях в мире, и намерен это исправить. Об этом он заявил в интервью телекомпании Fox Business, выдержки из которого компания разместила в пятницу на своем сайте.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп

Трамп на тропе торговой войны

"Мне приходится исправлять торговые соглашения", - отметил президент. "У нас худшие торговые соглашения в мире, мы теряем деньги [на сделках] со всеми", - утверждает он.

Трамп в качестве примера привел Китай. По словам главы Белого дома, из предыдущих администраций США "никто не удосужился" заключить выгодную торговую сделку с Пекином. Как он отметил, Китай облагает импортируемые американские автомобили пошлинами в размере 25%. Пошлины США на аналогичную продукцию, производимую в КНР, составляют, по информации Трампа, 2,5%.

Как указал американский лидер, Вашингтон будет заключать честные торговые сделки "по принципу взаимности". По словам Трампа, представители "всех стран" звонят США буквально "каждый день" и просят заключить с ними торговые соглашения. "Все получится", - подытожил он в интервью.

Трамп объявил 15 июня, что в связи с "кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий", а также из-за того, что "Китай прибегает к несправедливой торговой практике", США введут 25%-ные пошлины на импортируемые из КНР товары на сумму $50 млрд. Причем пошлины на товары, общая стоимость которых оценивается в $34 млрд, Таможенная и пограничная служба США начнет взимать уже 6 июля. О сроках введения аналогичных пошлин еще на 284 наименования китайской продукции на сумму $16 млрд будет объявлено позже.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Китай
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
2
WP: Пентагон рассматривает возможность передислокации своих войск из Германии
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
МИД Литвы надеется, что РФ изменит позицию по приостановке проекта "Миссия Сибирь"
5
Почему банк может заблокировать вашу карту
6
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
7
Умер мультипликатор Хихус
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости