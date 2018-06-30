Трамп заявил, что США участвуют в худших торговых соглашениях в мире

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп считает, что США участвуют в худших торговых соглашениях в мире, и намерен это исправить. Об этом он заявил в интервью телекомпании Fox Business, выдержки из которого компания разместила в пятницу на своем сайте.

"Мне приходится исправлять торговые соглашения", - отметил президент. "У нас худшие торговые соглашения в мире, мы теряем деньги [на сделках] со всеми", - утверждает он.

Трамп в качестве примера привел Китай. По словам главы Белого дома, из предыдущих администраций США "никто не удосужился" заключить выгодную торговую сделку с Пекином. Как он отметил, Китай облагает импортируемые американские автомобили пошлинами в размере 25%. Пошлины США на аналогичную продукцию, производимую в КНР, составляют, по информации Трампа, 2,5%.

Как указал американский лидер, Вашингтон будет заключать честные торговые сделки "по принципу взаимности". По словам Трампа, представители "всех стран" звонят США буквально "каждый день" и просят заключить с ними торговые соглашения. "Все получится", - подытожил он в интервью.

Трамп объявил 15 июня, что в связи с "кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий", а также из-за того, что "Китай прибегает к несправедливой торговой практике", США введут 25%-ные пошлины на импортируемые из КНР товары на сумму $50 млрд. Причем пошлины на товары, общая стоимость которых оценивается в $34 млрд, Таможенная и пограничная служба США начнет взимать уже 6 июля. О сроках введения аналогичных пошлин еще на 284 наименования китайской продукции на сумму $16 млрд будет объявлено позже.