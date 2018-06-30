Саудовский король и Трамп подтвердили необходимость сохранения стабильности рынка нефти

ТАСС, 30 июня. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампом ситуацию на мировом рынке нефти. Как сообщило в субботу Саудовское агентство печати, лидеры двух стран "подтвердили необходимость [совместных] усилий для сохранения стабильности рынка нефти и международного экономического роста".

Как отмечается в заявлении по итогам беседы, король и президент "поддержали усилия, принимаемые странами-производителями для компенсации потенциальной нехватки поставок".

Ранее президент США в своем Twitter написал, что попросил Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти на 2 млн баррелей и получил согласие. При этом в сообщении саудовского агентства об этом речи нет.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти в июле до рекордных 10,8 млн баррелей в сутки, стремясь увеличить экспорт и сдержать рост цен на сырье.