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Саудовский король и Трамп подтвердили необходимость сохранения стабильности рынка нефти

Экономика и бизнес
30 июня, 16:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Ранее президент США заявил, что Саудовская Аравия согласилась увеличить добычу нефти до 2 млн баррелей

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ТАСС, 30 июня. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампом ситуацию на мировом рынке нефти. Как сообщило в субботу Саудовское агентство печати, лидеры двух стран "подтвердили необходимость [совместных] усилий для сохранения стабильности рынка нефти и международного экономического роста".

Как отмечается в заявлении по итогам беседы, король и президент "поддержали усилия, принимаемые странами-производителями для компенсации потенциальной нехватки поставок".

Ранее президент США в своем Twitter написал, что попросил Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти на 2 млн баррелей и получил согласие. При этом в сообщении саудовского агентства об этом речи нет.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти в июле до рекордных 10,8 млн баррелей в сутки, стремясь увеличить экспорт и сдержать рост цен на сырье.

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Персоны
Трамп, Дональд Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
Страны
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