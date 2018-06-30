Трамп заявил, что Саудовская Аравия согласилась увеличить добычу нефти до 2 млн баррелей

ТАСС, 30 июня. Президент США Дональд Трамп заявил, что попросил Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти до 2 млн баррелей, и получил согласие. Об этом Трамп написал в субботу в своем Twitter.

"Только что провел переговоры с королем Сальманом [бен Абдель Азизом Аль Саудом] Саудовской Аравии и объяснил ему, что из-за беспорядков и нарушений в Иране и Венесуэле я прошу Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти, возможно, до 2 млн баррелей, чтобы возместить разницу... <...> Он согласился!" - написал Трамп.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти в июле до рекордных 10,8 млн баррелей в сутки, стремясь увеличить экспорт и сдержать рост цен на сырье.