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"Пакет Яровой" обязал операторов связи и интернет-компании хранить переписку пользователей

Экономика и бизнес
1 июля, 0:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

При этом детали требований закона для интернет-компаний стали известны лишь 28 июня

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Большая часть требований так называемого пакета Яровой по хранению переписки пользователей вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Операторы связи, которые с 1 июля должны хранить голосовые сообщения и sms в течение 30 дней, получили отсрочку до 1 октября по самому существенному пункту - хранению "тяжелого" интернет-трафика, причем узнали об этом еще в апреле. Детали требований для интернет-компаний стали известны лишь 28 июня, и непонятно, успели ли они подготовиться.

"Пакет Яровой" для операторов связи

Принятый летом 2016 года пакет антитеррористических поправок в законы, предложенный депутатом Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, стал одним из главных на повестке дня всей телеком-отрасли в последние два года. В условиях неопределенности компании и эксперты пытались оценить, во сколько им обойдется исполнение пакета: звучавшие изначально оценки в триллионы рублей постепенно сменились сотнями миллиардов, затем остановились на десятках миллиардов рублей за пять лет.

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Отразятся ли новые требования "пакета Яровой" на интернет-компаниях и жизни россиян

Хотя до сих пор не все требования понятны, почти все крупные операторы озвучили свои прогнозы по расходам на пять лет: для "Мегафона" это 35-40 млрд руб., для МТС - 60 млрд руб., "Вымпелком" оценил предстоящие затраты в 45 млрд руб., а Tele2 заявлял о десятках миллиардов рублей в ближайшие два-три года. Расходы на первый год исполнения требований озвучило уже меньше компаний: "Мегафон" приводил оценку в 7-8 млрд руб., а "Вымпелком" - в 6 млрд. "Точная цифра на 2018-2019 годы станет понятна после завершения процесса закупки необходимых технических решений и оборудования", - пояснили в МТС.

В то же время "Ростелеком" пока вовсе не заложил в свой бюджет расходы на исполнение требований по хранению данных в рамках "пакета Яровой". "Несмотря на то что постановление правительства РФ по срокам хранения уже опубликовано, для оценки расходов необходимо дождаться выхода документов с требованиями к оборудованию", - пояснили в компании. Ранее глава госоператора Михаил Осеевский говорил, что "Ростелекому", вероятно, и не потребуются дополнительные инвестиции в 2018 году для исполнения "пакета Яровой", поскольку компания является лидером на рынке центров обработки данных в РФ.

Процесс подготовки

Расходы операторов по хранению голосовой и текстовой информации с 1 июля не будут высокими, говорил ранее Аркадий Дворкович, который был курировавшим связь вице-премьером. Основные инвестиции потребуются для хранения интернет-трафика (изображений, аудио- и видеоинформации) с 1 октября в течение 30 суток. Однако как именно операторы будут распределять инвестиции для реализации "пакета Яровой", в компаниях не уточняют. Согласно законодательству, в течение пяти лет им также придется увеличивать емкость технических средств накопления информации на 15% ежегодно.

В Минкомсвязи не раз говорили, что операторам уже понятны все требования "пакета Яровой" и компании могут начать подготовку.

"Мегафон" уже сообщал о запуске "пилота" по исполнению "пакета Яровой". "Для оптимальной реализации требований закона мы пилотируем интегрированный комплекс решений - комплекс аппаратно-программных средств СОРМ, разработанный компаниями ГК "Цитадель" на базе аппаратного комплекса, предоставленного "Национальными технологиями". Нижний Новгород выбран в качестве одного из пилотных регионов, где мы тестируем оборудование для исполнения закона", - напомнили в компании. При этом в "Мегафоне" отметили, что проект еще не завершен и находится в стадии интеграции.

К реализации требований "пакета Яровой" также приступил и "Вымпелком". "Определяется конфигурация системы хранения, ее территориальное распределение, порядок имплементации оборудования в текущую операторскую инфраструктуру, рассчитывается объем и порядок финансирования мероприятий", - рассказали в компании.

В целом уже сформирован перечень производителей оборудования, а конкретные поставщики будут определяться в рамках конкурсных процедур. "Сроки и последовательность ввода оборудования в эксплуатацию уточняются с ответственными органами государственной власти", - уточнили в компании.

Интернет-компании под "пакетом Яровой"

Детали по хранению переписки пользователей согласно "пакету Яровой" в отношении интернет-компаний были опубликованы 28 июня. Правительство установило максимально возможный срок хранения данных по "пакету Яровой" - полгода. В течение этого срока интернет-компании должны хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео- и иные электронные сообщения пользователей. Главный аналитик Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян усомнился, что компании смогут полностью подготовиться к вступлению таких требований в силу за три дня.

Под действие требований "пакета Яровой" попадают не все интернет-компании, а только те, которые входят в реестр организаторов распространения информации в интернете (этот реестр ведет Роскомнадзор).

В реестре есть принадлежащие Mail.ru Group ресурсы - почтовый сервис, соцсети "Мой Мир", "Одноклассники", мессенджер "Агент Mail.ru" и облачное хранилище файлов "Облако Mail.ru". Кроме того, в реестре присутствует и соцсеть "ВКонтакте". В Mail.ru Group и в "Одноклассниках" отказались комментировать "пакет Яровой", так же поступили и во "ВКонтакте". В реестре есть и сервисы "Яндекса" - "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск". В "Яндексе" также отказались от комментариев по этому вопросу.

Требование о хранении информации по "пакету Яровой" распространяется на Telegram - он был внесен в реестр 28 июня 2017 года после продолжительных заочных дискуссий основателя мессенджера Павла Дурова и главы Роскомнадзора Александра Жарова. Однако когда Дуров согласился на включение мессенджера в реестр, он отметил, что Telegram не будет предоставлять доступ к переписке пользователей и выполнять требования "пакета Яровой". При этом в апреле 2018 года Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram на территории РФ после соответствующего решения Таганского суда Москвы.

При этом крупные иностранные интернет-компании пока не подпадают под действие "пакета Яровой". Соцсеть Facebook, принадлежащие ей мессенджер WhatsApp и приложение для обмена фото и видео Instagram не входят в реестр. Нет там и мессенджера Viber, Twitter, а также сервисов Microsoft (включая принадлежащий корпорации Skype). Также в реестре отсутствует сервисы Google, включая почту Gmail.

Расходы для интернет-отрасли

Подпадающие под "пакет Яровой" ресурсы не говорят, во сколько им может обойтись исполнение закона. Согласно заключению Минэкономразвития на "пакет Яровой" от 3 апреля 2017 года (есть в распоряжении ТАСС), разовые капитальные расходы Mail.ru Group на реализацию проекта составят $1,2-2 млрд. При этом будут и дополнительные операционные расходы каждый год - примерно $80-100 млн, еще $35-40 млн потребуется в течение 3-5 лет для доработки программного обеспечения, которое нужно для хранения пользовательской информации. Также для реализации предлагаемого регулирования дополнительно понадобится 4,5 тыс. стоек в дата-центрах, минимальный срок строительства дата-центра соответствующего масштаба составляет 3-4 года.

В то же время, по оценке Rambler & Co, объем расходов на закупку (разработку), а также внедрение оборудования и программного обеспечения вырастет в два раза относительно текущего уровня, приводятся данные в заключении МЭР.

Как и операторы связи, интернет-компании в рамках "пакета Яровой" должны предоставлять правоохранительным органам переписку пользователей. В постановлении для интернет-сервисов определены следующие категории пользователей: те, кто зарегистрировался или авторизовался с помощью используемых на территории РФ сетевых адресов, а также те, кто указал при регистрации российский паспорт или номер телефона. Правила о хранении переписки также касаются пользователей, устройство которых передает данные о местоположении в России или о нахождении которых на территории страны сообщили спецслужбы.

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Яровая, Ирина Анатольевна Жаров, Александр Александрович Дворкович, Аркадий Владимирович
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