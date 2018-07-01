"Пакет Яровой" обязал операторов связи и интернет-компании хранить переписку пользователей

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Большая часть требований так называемого пакета Яровой по хранению переписки пользователей вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Операторы связи, которые с 1 июля должны хранить голосовые сообщения и sms в течение 30 дней, получили отсрочку до 1 октября по самому существенному пункту - хранению "тяжелого" интернет-трафика, причем узнали об этом еще в апреле. Детали требований для интернет-компаний стали известны лишь 28 июня, и непонятно, успели ли они подготовиться.

"Пакет Яровой" для операторов связи

Принятый летом 2016 года пакет антитеррористических поправок в законы, предложенный депутатом Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, стал одним из главных на повестке дня всей телеком-отрасли в последние два года. В условиях неопределенности компании и эксперты пытались оценить, во сколько им обойдется исполнение пакета: звучавшие изначально оценки в триллионы рублей постепенно сменились сотнями миллиардов, затем остановились на десятках миллиардов рублей за пять лет.

Хотя до сих пор не все требования понятны, почти все крупные операторы озвучили свои прогнозы по расходам на пять лет: для "Мегафона" это 35-40 млрд руб., для МТС - 60 млрд руб., "Вымпелком" оценил предстоящие затраты в 45 млрд руб., а Tele2 заявлял о десятках миллиардов рублей в ближайшие два-три года. Расходы на первый год исполнения требований озвучило уже меньше компаний: "Мегафон" приводил оценку в 7-8 млрд руб., а "Вымпелком" - в 6 млрд. "Точная цифра на 2018-2019 годы станет понятна после завершения процесса закупки необходимых технических решений и оборудования", - пояснили в МТС.

В то же время "Ростелеком" пока вовсе не заложил в свой бюджет расходы на исполнение требований по хранению данных в рамках "пакета Яровой". "Несмотря на то что постановление правительства РФ по срокам хранения уже опубликовано, для оценки расходов необходимо дождаться выхода документов с требованиями к оборудованию", - пояснили в компании. Ранее глава госоператора Михаил Осеевский говорил, что "Ростелекому", вероятно, и не потребуются дополнительные инвестиции в 2018 году для исполнения "пакета Яровой", поскольку компания является лидером на рынке центров обработки данных в РФ.

Процесс подготовки

Расходы операторов по хранению голосовой и текстовой информации с 1 июля не будут высокими, говорил ранее Аркадий Дворкович, который был курировавшим связь вице-премьером. Основные инвестиции потребуются для хранения интернет-трафика (изображений, аудио- и видеоинформации) с 1 октября в течение 30 суток. Однако как именно операторы будут распределять инвестиции для реализации "пакета Яровой", в компаниях не уточняют. Согласно законодательству, в течение пяти лет им также придется увеличивать емкость технических средств накопления информации на 15% ежегодно.

В Минкомсвязи не раз говорили, что операторам уже понятны все требования "пакета Яровой" и компании могут начать подготовку.

"Мегафон" уже сообщал о запуске "пилота" по исполнению "пакета Яровой". "Для оптимальной реализации требований закона мы пилотируем интегрированный комплекс решений - комплекс аппаратно-программных средств СОРМ, разработанный компаниями ГК "Цитадель" на базе аппаратного комплекса, предоставленного "Национальными технологиями". Нижний Новгород выбран в качестве одного из пилотных регионов, где мы тестируем оборудование для исполнения закона", - напомнили в компании. При этом в "Мегафоне" отметили, что проект еще не завершен и находится в стадии интеграции.

К реализации требований "пакета Яровой" также приступил и "Вымпелком". "Определяется конфигурация системы хранения, ее территориальное распределение, порядок имплементации оборудования в текущую операторскую инфраструктуру, рассчитывается объем и порядок финансирования мероприятий", - рассказали в компании.

В целом уже сформирован перечень производителей оборудования, а конкретные поставщики будут определяться в рамках конкурсных процедур. "Сроки и последовательность ввода оборудования в эксплуатацию уточняются с ответственными органами государственной власти", - уточнили в компании.

Интернет-компании под "пакетом Яровой"

Детали по хранению переписки пользователей согласно "пакету Яровой" в отношении интернет-компаний были опубликованы 28 июня. Правительство установило максимально возможный срок хранения данных по "пакету Яровой" - полгода. В течение этого срока интернет-компании должны хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео- и иные электронные сообщения пользователей. Главный аналитик Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян усомнился, что компании смогут полностью подготовиться к вступлению таких требований в силу за три дня.

Под действие требований "пакета Яровой" попадают не все интернет-компании, а только те, которые входят в реестр организаторов распространения информации в интернете (этот реестр ведет Роскомнадзор).

В реестре есть принадлежащие Mail.ru Group ресурсы - почтовый сервис, соцсети "Мой Мир", "Одноклассники", мессенджер "Агент Mail.ru" и облачное хранилище файлов "Облако Mail.ru". Кроме того, в реестре присутствует и соцсеть "ВКонтакте". В Mail.ru Group и в "Одноклассниках" отказались комментировать "пакет Яровой", так же поступили и во "ВКонтакте". В реестре есть и сервисы "Яндекса" - "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск". В "Яндексе" также отказались от комментариев по этому вопросу.

Требование о хранении информации по "пакету Яровой" распространяется на Telegram - он был внесен в реестр 28 июня 2017 года после продолжительных заочных дискуссий основателя мессенджера Павла Дурова и главы Роскомнадзора Александра Жарова. Однако когда Дуров согласился на включение мессенджера в реестр, он отметил, что Telegram не будет предоставлять доступ к переписке пользователей и выполнять требования "пакета Яровой". При этом в апреле 2018 года Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram на территории РФ после соответствующего решения Таганского суда Москвы.

При этом крупные иностранные интернет-компании пока не подпадают под действие "пакета Яровой". Соцсеть Facebook, принадлежащие ей мессенджер WhatsApp и приложение для обмена фото и видео Instagram не входят в реестр. Нет там и мессенджера Viber, Twitter, а также сервисов Microsoft (включая принадлежащий корпорации Skype). Также в реестре отсутствует сервисы Google, включая почту Gmail.

Расходы для интернет-отрасли

Подпадающие под "пакет Яровой" ресурсы не говорят, во сколько им может обойтись исполнение закона. Согласно заключению Минэкономразвития на "пакет Яровой" от 3 апреля 2017 года (есть в распоряжении ТАСС), разовые капитальные расходы Mail.ru Group на реализацию проекта составят $1,2-2 млрд. При этом будут и дополнительные операционные расходы каждый год - примерно $80-100 млн, еще $35-40 млн потребуется в течение 3-5 лет для доработки программного обеспечения, которое нужно для хранения пользовательской информации. Также для реализации предлагаемого регулирования дополнительно понадобится 4,5 тыс. стоек в дата-центрах, минимальный срок строительства дата-центра соответствующего масштаба составляет 3-4 года.

В то же время, по оценке Rambler & Co, объем расходов на закупку (разработку), а также внедрение оборудования и программного обеспечения вырастет в два раза относительно текущего уровня, приводятся данные в заключении МЭР.

Как и операторы связи, интернет-компании в рамках "пакета Яровой" должны предоставлять правоохранительным органам переписку пользователей. В постановлении для интернет-сервисов определены следующие категории пользователей: те, кто зарегистрировался или авторизовался с помощью используемых на территории РФ сетевых адресов, а также те, кто указал при регистрации российский паспорт или номер телефона. Правила о хранении переписки также касаются пользователей, устройство которых передает данные о местоположении в России или о нахождении которых на территории страны сообщили спецслужбы.