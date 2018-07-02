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Министр торговли США заявил, что говорить о выходе страны из ВТО преждевременно

Экономика и бизнес
2 июля, 14:38 дата обновления: 2 июля, 15:04 UTC+3

Уилбур Росс при этом отметил, что необходимо обновить и синхронизировать деятельность организации

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Министр торговли США Уилбур Росс

Министр торговли США Уилбур Росс

© EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

ТАСС, 2 июля. Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что говорить о выходе США из Всемирной торговой организации (ВТО) преждевременно, но ее необходимо реформировать.

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"В ВТО знают, что нужны некие реформы. Я думаю, что действительно есть необходимость обновить и синхронизировать деятельность организации, и мы посмотрим, к чему это приведет. Но я думаю, еще преждевременно говорить о том, что мы просто выйдем из ВТО" - отметил Росс в интервью телеканалу CNBC в понедельник.

Ранее интернет-портал Axios со ссылкой на источник в окружении президента США Дональда Трампа сообщил, что он неоднократно заявлял сотрудникам своей администрации, что настроен на выход США из ВТО. Министр финансов США Стивен Мнучин опроверг это сообщения.

Трамп неоднократно подвергал ВТО критике. Так, в апреле он написал на своей странице в Twitter, что ВТО, предоставляя преференции Китаю, ведет себя несправедливо по отношению к США. В начале июня на совещании своего кабинета Трамп назвал бедствием Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) и Всемирную торговую организацию.

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Персоны
Росс, Уилбур Трамп, Дональд Мнучин, Стивен
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