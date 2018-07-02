Стокгольмский арбитраж отказал польской PGNiG в изменении цены на поставку газа из России

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Арбитражный трибунал Стокгольма отказал польской энергетической компании PGNiG в требовании изменить цены на газ, поставляемый компанией "Газпром экспорт", говорится в сообщении "дочки" "Газпрома".

"Арбитражный трибунал согласился с доводами ООО "Газпром экспорт" и полностью отказал PGNiG в изменении цены согласно требованию, заявленному этой компанией в ходе разбирательства", - сказано в пресс-релизе.

В компании отметили, что соответствующее решение стокгольмского суда было получено 29 июня, а также уточнили, что оно является промежуточным.

Трибунал, в частности, подтвердил, что PGNiG может требовать пересмотра цены газа в случае существенных изменений на рынке, однако не согласился с предложенным польской компанией способом изменения цены и ценовой формулой. Кроме того, суд не согласился с доводами PGNiG о том, что единственным релевантным фактором для ценообразования в долгосрочных контрактах на поставку газа являются цены на хабах.

"Трибунал примет окончательное решение с учетом выводов и принципов, определенных промежуточным решением, и после дополнительных консультаций со сторонами", - добавили в "Газпроме".