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Стокгольмский арбитраж отказал польской PGNiG в изменении цены на поставку газа из России

Экономика и бизнес
2 июля, 15:48 дата обновления: 2 июля, 16:19 UTC+3

Суд согласился с доводами "Газпром экспорта"

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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Арбитражный трибунал Стокгольма отказал польской энергетической компании PGNiG в требовании изменить цены на газ, поставляемый компанией "Газпром экспорт", говорится в сообщении "дочки" "Газпрома".

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"Арбитражный трибунал согласился с доводами ООО "Газпром экспорт" и полностью отказал PGNiG в изменении цены согласно требованию, заявленному этой компанией в ходе разбирательства", - сказано в пресс-релизе.

В компании отметили, что соответствующее решение стокгольмского суда было получено 29 июня, а также уточнили, что оно является промежуточным.

Трибунал, в частности, подтвердил, что PGNiG может требовать пересмотра цены газа в случае существенных изменений на рынке, однако не согласился с предложенным польской компанией способом изменения цены и ценовой формулой. Кроме того, суд не согласился с доводами PGNiG о том, что единственным релевантным фактором для ценообразования в долгосрочных контрактах на поставку газа являются цены на хабах.

"Трибунал примет окончательное решение с учетом выводов и принципов, определенных промежуточным решением, и после дополнительных консультаций со сторонами", - добавили в "Газпроме".

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