Россельхознадзор: электронная ветсертификация в России работает в контролируемом режиме

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Электронная ветеринарная сертификация "Меркурий", ставшая обязательной в России с 1 июля 2018 года, работает в контролируемом режиме, однако у некоторых компаний остаются проблемы при ее внедрении. Об этом журналистам сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Ситуация достаточно контролируемая, но не без вопросов, которые возникают. Самое главное - то, что все поняли, что придется работать с электронными документами", - сказал он.

Данкверт отметил, что при внедрении ветсертификации возникают "какие-то проблемные вопросы", но это происходит у тех компаний, которые в том числе вовремя не подготовились и не подготовили своих специалистов. По его словам, наиболее подготовленной с точки зрения внедрения "Меркурия" являются Челябинская и Ярославская области. При этом Москва и Санкт-Петербург остаются в "середнячках" с точки зрения подготовки. Наименее подготовленными являются регионы Северного Кавказа.

Говоря об основной задаче внедрения электронной ветсертификации, Данкверт пояснил, что она обеспечивает прослеживаемость пищевой продукции от "поля до прилавка". Кроме того, ее внедрение приведет к снижению затрат как материальных, так и человеческих. Так, по словам Данкверта, стоимость 60 млн бумажных сертификатов, выдаваемых в год, составляла около 2 млрд рублей. Он также выразил надежду на то, что благодаря внедрению сертификации на прилавках появится продукция, которая была в теневом обороте.

"Даже крупные компании не гнушались тем, что в одном ветеринарном документе могли вводить несколько партий груза", - сказал Данкверт, добавив, что внедрение "Меркурия" принесет еще и дополнительный доход для государства, потому что система затронет ту продукцию, которая облагается налогом. Пока производители, не перешедшие на обязательную ветсертификацию, не будут облагаться штрафами. "Перенос штрафов займет от полугода до года в зависимости от того, как будет. Мы свои территориальные управления сориентировали на то, что сейчас надо заниматься внедрением системы, а не штрафами", - сказал Данкверт.

О системе

Электронная ветеринарная сертификация для производителей пищевой продукции становится обязательной в РФ с 1 июля 2018 года. Согласно подсчетам Россельхознадзора, внедрение специально созданной системы "Меркурий" позволит пресекать нелегальный ввоз в страну продукции на 1,4 трлн рублей в год.

28 июня Минсельхоз РФ представил список продукции, подлежащей сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, а также уточнил исключения из этого перечня. В список попали продукты животного происхождения (включая колбасы) и рыба во всех видах, а также ракообразные, яйца, зерно, бобы, растительные жиры и масла. Готовая молочная продукция из перечня исключена. Кроме того, в список не вошли продукты, содержащие в своем составе менее половины продукции животного происхождения, молока или рыбной продукции при условии, что такая продукция была термически обработана целиком и полностью до полного изменения естественных свойств сырого продукта.

Программа "Меркурий" представляет собой информационную систему, в которую заносятся сведения о производимой, перемещаемой и реализованной на территории России животноводческой продукции. До 1 июля такая продукция сопровождалась документами, распечатанными на бумажных бланках, выдачей которых занимались ветеринарные врачи субъектовых управлений ветеринарией на платной основе.