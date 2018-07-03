"Ъ": общая задолженность туроператора "Натали Турс" превышает 63 млн рублей

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Общий долг перед контрагентами компании "Натали Турс", которая в понедельник сообщила о прекращении сотрудничества с испанским партнером W2Meet, составляет около $1 млн (более 63 млн рублей). Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на туристическом рынке.

По информации издания, у туроператора также есть задолженность перед другими контрагентами. Речь может идти о таких структурах, как Hotelbeds и Tourico Holidays. При этом представитель Hotelbeds рассказал изданию, что в настоящий момент "Натали Турс" исполняет свои финансовые обязательства.

"Со дня на день по другим задолженностям могут наступить штрафные санкции, и тогда контрагенты точно так же начнут снимать брони", - рассказал собеседник газеты.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что "Натали Турс" с 30 июня начала отмену чартерных рейсов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион в связи с низкими финансовыми показателями программ. 2 июля президент компании Владимир Воробьев сообщил, что испанский партнер "Натали Турс" - W2Meet, - принимающий клиентов туроператора, 29 июня остановил сотрудничество и приступил к аннуляции туров.

ООО "Натали Турс" основано в 1992 году. Основными направлениям туроператора являются Испания, ОАЭ, Греция, Кипр, Италия, Австрия, Таиланд, Андорра, Куба, Доминиканская Республика, Мексика, Франция, Португалия, Мальдивы, Маврикий, Сейшелы, Швейцария, Германия, Чехия, Шри-Ланка, Мальта, Индонезия и Сингапур.