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Эксперт: сертифицированное оборудование для исполнения "пакета Яровой" появится через год

Экономика и бизнес
3 июля, 16:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Главный аналитик Ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян добавил, что эти временные рамки обозначены с учетом "необходимых технических и бюрократических процедур"

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Сертифицированное оборудование для хранения данных операторами связи согласно требованиям "пакета Яровой" появится не раньше второй половины 2019 года. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС главный аналитик Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян.

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Отразятся ли новые требования "пакета Яровой" на интернет-компаниях и жизни россиян

С 1 июля в России вступили в силу требования "пакета Яровой", согласно которым операторы связи должны хранить голосовые сообщения и sms в течение 6 месяцев. При этом "тяжелый" интернет-трафик нужно будет хранить с 1 октября в течение 30 дней.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу Россвязи сообщила, что сертифицированного оборудования для хранения операторам связи голосовой информации в рамках вступившего в силу 1 июля требования "пакета Яровой" нет. По данным Россвязи, аккредитацию органов сертификации и испытательных лабораторий на тестирование оборудования планируется завершить до конца года, отмечала газета.

"Поскольку ответственные лица более чем на полтора года задержали сроки выпуска нормативно-правовых актов, регулирующих объемы, сроки хранения и технические требования к оборудованию (их еще вообще нет), не стоит удивляться, что операторы пока что не могут начать исполнение требования закона. С учетом необходимых технических и бюрократических процедур, я не ожидаю, что такое оборудование появится ранее второй половины 2019 года, и это в лучшем случае", - прокомментировал ситуацию Казарян.

Сделать вывод о том, что операторы связи не смогут на 100% выполнять требования "пакета Яровой" сразу с 1 июля, можно было и на основании комментариев компаний к вступлению закона в силу. Так, "Мегафон" рассказал о запуске "пилота" в Нижнем Новгороде, но отмечал, что проект еще не завершен и находится в стадии интеграции. В "Вымпелкоме" говорили, что приступили к реализации требований закона, уточняя, что сейчас определяются конкретные параметры системы хранения, а сроки ввода оборудования в эксплуатацию уточняются с ответственными госорганами. МТС не озвучивал точную оценку расходов на "пакет Яровой" в 2018-2019 годах - в компании поясняли, что цифра станет понятна после завершения закупки необходимых технических решений и оборудования. В "Ростелекоме" не давали оценок затрат на "пакет Яровой", ссылаясь на отсутствие документов с требованиями к оборудованию.

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Яровая, Ирина Анатольевна
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