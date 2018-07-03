Reuters: Китай предлагал европейским партнерам вместе противостоять пошлинам США

ТАСС, 3 июля. Китай предлагал странам Евросоюза объединиться и вместе выступить с ответными мерами на установленные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий, однако предложение не получило отклика со стороны европейских дипломатов. Об этом во вторник сообщает агентство Reuters.

По данным его источников в дипломатических кругах, ряд китайских государственных лиц, включая вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ и министра иностранных дел Китая Ван И в ходе встреч в Брюсселе, Берлине и Пекине предлагали представителям ЕС ввести совместные ответные меры на пошлины США. В качестве одной из мер китайская сторона предлагала европейским партнерам начать совместное разбирательство против США во Всемирной торговой организации (ВТО), однако в ЕС его отклонили.

"Китай хочет, чтобы Европейский союз объединился с Пекином против Вашингтона, принял его сторону. Мы на это не пойдем, и мы им об этом сообщили", - рассказал источник агентства.

В Евросоюзе полагают, что китайские власти пытаются использовать разногласия между западными партнерами по свободной торговле, борьбе с изменениями климата и внешней политике, отмечает собеседник Reuters. "[Президент США Дональд] Трамп разделил Запад, и Китай пытается извлечь из этого выгоду. Ему никогда не нравился Запад, выступающий единым блоком", - добавил он.

США с 1 июня ввели в действие торговые пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%). Сейчас пошлинами в 25% облагается стальная продукция из всех стран, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Пошлины в 10% действуют на импорт в США алюминия из всех стран, кроме Австралии и Аргентины. В ответ ЕС начал разбирательство в ВТО и с 22 июня ввел ответные торговые тарифы в 25% на ряд видов американской металлургической, машиностроительной и сельскохозяйственной продукции, суммарный объем экспорта которой составляет €2,8 млрд в год.