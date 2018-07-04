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В Китае заявили, что тарифная политика США может привести к глобальной торговой войне

Экономика и бизнес
4 июля, 6:45 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 4, июля. /ТАСС

Эксперты считают, что такие действия Вашингтона вызывают недовольство и гнев людей по всему миру

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ПЕКИН, 4 июля. /ТАСС/. Введение пошлин со стороны США на ряд импортируемых товаров может привести к началу торговой войны мирового масштаба. Об этом в среду пишет газета China Daily, цитируя мнение китайских экспертов.

"Позиция США неблагоприятна для самих Штатов. В конечном итоге от нее пострадают сам американский бизнес и потребители на внутреннем рынке страны, - приводит газета слова сотрудника института мировой экономики и политики при Академии общественных наук КНР Лю Сяна. - Учитывая количество торговых трений, в случае недостижения компромисса под угрозу будет поставлена вся система мировой торговли".

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"Очень жаль, что американское правительство пошло против своих обязательств перед ВТО, в результате чего угрожает всей мировой торговле", - приводит издание слова члена Ассоциации международной торговли КНР Ли Юна. Эксперт также отметил, что действия Соединенных Штатов "вызывают недовольство и гнев людей по всему миру". "Каждая страна стремится развивать свою экономику, однако эта цель не должна достигаться за счет разрушения мирового порядка и ущемления интересов других участников мировой экономической системы".

Опасения по поводу глобального масштаба торговых противоречий высказывают и представители Соединенных Штатов. В понедельник Торговая палата США обнародовала исследование, в котором отмечается, что "тарифы Вашингтона на импорт представляют серьезную угрозу, которая в будущем способна спровоцировать глобальную торговую войну". "Введение пошлин на импорт стали и алюминия из Китая, а также вероятность будущего применения тарифов на ввоз автомобилей и автозапчастей подтолкнули страну к грани торговой войны", - говорится в докладе ведомства.

15 июня президент США Дональд Трамп объявил, что в связи с "кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Китай прибегает к несправедливой торговой практике", США введут 25%-ные пошлины на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд. Причем пошлины на товары, общая стоимость которых оценивается в $34 млрд, Таможенная и пограничная служба США начнет взимать уже 6 июля. О сроках введения аналогичных пошлин еще на 284 наименования китайской продукции на сумму $16 млрд будет объявлено позже.

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Темы
Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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