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Обоснование строительства перехода Сахалин - материк подготовят к концу года

Экономика и бизнес
4 июля, 7:15 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 4, июля. /ТАСС

Планируется, что строительство продлится пять лет

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июля. /ТАСС/. Специалисты планируют к декабрю 2018 года подготовить технико-экономическое обоснование (ТЭО) перехода Сахалин - материк. Об этом в среду на Международном геотехническом симпозиуме в Южно-Сахалинске сообщил журналистам заместитель главного инженера Дальневосточной железной дороги Сергей Дрокин.

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"Пока решение о том, что это будет - мост или тоннель - не принято. Поэтому изыскания проводятся по двум направлениям. ТЭО перехода Сахалин - материк будет готово уже к декабрю, а само строительство может продлиться около пяти лет. О стоимости строительства говорить пока сложно, но по укрупненным расценкам он может обойтись в 540 млрд рублей. Однако после детальной проработки цифра, скорее всего, изменится", - сказал Дрокин.

По его словам, расчетная пропускная способность перехода - 39 млн тонн в год. В настоящее время этот показатель составляет только 1,5 млн тонны. "Одновременно с разработкой ТЭО прорабатывается вопрос с РАО ЕЭС России об объединении островной и материковой энергосистем", - отметил Дрокин.

Международный симпозиум "Геотехника строительства промышленных объектов и транспортных сооружений АТР" открылся в среду в Южно-Сахалинске. Участие в нем принимают около 100 ученых из России и других стран. Одной из главных тем обсуждения стала разработка рекомендаций по строительству перехода Сахалин - материк.

Проект строительства перехода в двух вариантах - мост или тоннель - включен в государственную стратегию развития транспортной системы России. Сейчас приоритетным является проект железнодорожного моста через пролив Невельского, однако рассматриваются проекты тоннеля или дамбы. Всего длина железнодорожной связи должна составить 580 км.

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