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ЦБ: решение ОПЕК увеличить добычу нефти не окажет сильного влияния на ее цену

Экономика и бизнес
4 июля, 9:43 дата обновления: 4 июля, 10:20 UTC+3

Как отметила первый зампред Банка России Ксения Юдаева, ОПЕК решил увеличить производство, но не настолько сильно, чтобы цены существенно поменялись в краткосрочном периоде

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АСТАНА, 4 июля. /ТАСС/. Решение ОПЕК нарастить добычу нефти не будет иметь сильного влияния на ее цену, однако Банк России намерен пересмотреть прогноз стоимости нефти, но оставить его "достаточно высоким". Об этом заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева журналистам.

"Минимально мы будем все равно менять (прогноз) исходя из текущих трендов. Пока динамика нефтяных цен мягкая. То есть ОПЕК решил увеличить производство, но не настолько сильно, чтобы цены существенно поменялись прямо сейчас в краткосрочном периоде", - сказала Юдаева журналистам в кулуарах форума "Astana finance days".

"Мы видим, что цены пока сохраняются на относительно высоком уровне. Поэтому прогноз на этот год останется достаточно высоким", - сказала она.

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