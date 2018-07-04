В Амурской области построят индустриальный парк на площадке ТОР "Свободный"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Индустриальный парк с инфраструктурой будет построен на площадке территории опережающего развития (ТОР) "Свободный", чтобы обеспечить заказами малые и средние предприятия в сфере нефте- и газохимии. Об этом в среду сообщил руководитель дирекции маркетинга "Корпорации развития Дальнего Востока" Михаил Левочкин на открытии третьего Восточного нефтегазового форума.

ТОР "Свободный" создана в июне 2017 года в Амурской области. На ее территории ведется строительство Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ), который станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа.

"В будущем планируется создание отдельной инвестиционной площадки <...> для того, чтобы корпорации построили индустриальный парк с инфраструктурой, где малые и средние предприятия могли работать в сфере нефте- и газохимии в кооперации с якорными предприятиями", - сказал Левочкин.

По его словам, индустриальный парк, скорее всего, будет создан уже после того, как якорный резидент ТОР "Свободный" завершит реализацию проекта.

Третий Восточный нефтегазовый форум открылся во Владивостоке в среду и продлится до 5 июля. Деловая программа мероприятия включает в себя обсуждение стратегии правительства РФ по развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока, вопросы выхода России на газовый рынок Китая, развития международных транспортных коридоров, вопросов газификации удаленных территорий. Кроме того, участники поговорят о реализации стратегических нефтегазовых проектов региона от Красноярского края до Сахалинской области. Среди заявленных участников форума представители российских и японских компаний, а также Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона.