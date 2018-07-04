В Минкомсвязи рассказали о работе с операторами по выполнению требований "пакета Яровой"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Исполнение требований "пакета Яровой" по хранению данных операторами связи будет решаться индивидуально с каждым оператором.

Об этом сообщил журналистам глава Минкомсвязи Константин Носков.

С 1 июля в России вступили в силу требования "пакета Яровой", согласно которым операторы связи должны хранить голосовые сообщения и sms в течение 6 месяцев. При этом "тяжелый" интернет-трафик нужно будет хранить с 1 октября в течение 30 дней.

"Заключены с каждым оператором индивидуальные соглашения, планы внедрения. В рамках этих планов будут учитываться и вопросы сертификации оборудования", - сказал он. По его словам, эти соглашения утверждаются спецслужбами. В рамках соглашений с операторами будут проходить и проверки, уточнил глава Минкомсвязи. Носков заверил, что в целом "закон исполняется".

По словам Носкова, есть проект постановления правительства об утверждении требований к оборудованию. Однако комментировать судьбу документа он отказался.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу Россвязи сообщила, что сертифицированного оборудования для хранения операторам связи голосовой информации в рамках вступившего в силу 1 июля требования "пакета Яровой" нет. По данным Россвязи, аккредитацию органов сертификации и испытательных лабораторий на тестирование оборудования планируется завершить до конца года, отмечала газета. Сертифицированное оборудование для хранения данных операторами связи согласно требованиям "пакета Яровой" появится не раньше второй половины 2019 г., говорил ТАСС главный аналитик Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян.