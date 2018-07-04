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Москомстройинвест не ожидает роста цен на жилье из-за новых правил долевого строительства

Экономика и бизнес
4 июля, 12:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

В комитете уточнили, что рост цен может стать результатом подорожания стройматериалов или "иных издержек" по стоимости строительства

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Москомстройинвест не ожидает роста цен на квартиры из-за новых правил долевого строительства. Об этом сообщил в среду журналистам глава комитета Константин Тимофеев.

"В Москве задела квадратных метров по старым правилам - на пять лет. У них [застройщиков] есть возможность пять лет по старым правилам работать и не поднимать цены на жилье", - сказал он.

Тимофеев добавил, что рост цен на жилье может произойти только из-за роста цен на стройматериалы или из-за иных издержек, связанных с ростом стоимости строительства, добавил он. Он уточнил, что сейчас в Москве возводится 519 объектов по договорам долевого участия.

Президент России Владимир Путин в среду подписал закон, предусматривающий создание новой системы финансирования жилищного строительства, который должен усилить защиту прав дольщиков. Документ, принятый Госдумой 21 июня и утвержденный Советом Федерации 27 июня, опубликован на едином портале правовой информации.

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