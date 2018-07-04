Путин подписал закон о новой системе финансирования жилищного строительства

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание новой системы финансирования жилищного строительства, который должен усилить защиту прав дольщиков. Документ, принятый Госдумой 21 июня и утвержденный Советом Федерации 27 июня, опубликован на едином портале правовой информации.

Законом устанавливается, что с 1 июля 2018 года использование эскроу-счетов (специальные условные счета, на которых учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определенных обстоятельств или выполнения определенных обязательств) при привлечении денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости будет являться добровольным. С 1 июля 2019 года применение застройщиками эскроу-счетов станет обязательным.

При этом застройщики, которые до 1 июля 2019 года не будут применять эскроу-счета по объектам долевого строительства, разрешение на строительство которых выдано до 1 июля 2018 года, будут обязаны в течение двух месяцев со дня вступления в силу закона открыть банковский счет в одном уполномоченном банке в отношении каждого разрешения на строительство. По открытому расчетному счету допускается проведение операций, направленных на исполнение обязательств застройщика по договорам долевого строительства.

Список документов, необходимых для проведения операций по эскроу-счетам застройщика, будет устанавливаться правительством РФ по согласованию с Центробанком. Вводится дополнительное требование о соответствии и соблюдении застройщиками нормативов финансовой устойчивости их деятельности, порядок уведомления застройщика о соответствии установленным требованиям и соблюдении им нормативов финансовой устойчивости должен быть установлен кабмином. Законом определяются особенности страхования денежных средств, размещенных на эскроу-счете, открытом для расчетов по договору участия в долевом строительстве.

В заключении профильного комитета Совета Федерации отмечалось, что положения закона "направлены на регулирование вопросов координации на федеральном уровне органов, осуществляющих в субъектах Российской Федерации государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. [...] донастройку механизма защиты прав граждан - участников долевого строительства".

При этом, как отмечала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко при рассмотрении документа на заседании верхней палаты парламента, закон не бесспорный. Она поручила комитету СФ по региональной политике осуществлять мониторинг реализации данного закона, так как "он требует дальнейшей доработки и контроля".