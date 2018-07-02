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Объем проектного финансирования застройщиков к 2024 году составит 6,4 трлн рублей

Экономика и бизнес
2 июля, 19:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Отмечается, что к указанному году единовременно будет строиться не менее 200 млн кв. м жилья

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Потребность застройщиков в финансировании многоквартирного строительства вырастет вдвое к 2024 году с учетом роста объемов строительства Об этом заявил в ходе телефонной конференции с инвесторами финансовый директор Дом.рф Виктор Шлепов.

"С учетом задач, предусмотренных указом президента "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", единовременно к 2024 году будет строиться не менее 200 млн кв. м жилья, а потребность застройщиков в единовременном финансировании возрастет до 7,5 трлн рублей в год, около 6,4 трлн рублей из них составят банковские кредиты в форме проектного финансирования", - сказал Шлепов.

В настоящее время основным источником средств для жилищного строительства являются средства граждан - участников долевого строительства. "По предварительным оценкам, на начало 2018 года застройщиками было заключено и действовало около 1,1 млн договоров долевого участия на сумму порядка 3,7 трлн рублей, то есть по сути эти средства были привлечены застройщиками напрямую у граждан", - уточнил Шлепов.

Всего на конец первого квартала 2018 года в России в различной стадии строительства находилось 123,6 млн кв. м многоквартирного жилья, или порядка 16 тыс. домов.

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