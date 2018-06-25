Депутат Госдумы: около 80% проблемных домов дольщиков в регионах достроят до 2023 года

ХАБАРОВСК, 25 июня. /ТАСС/. Большая часть проблемных объектов, строящихся в регионах России с участием дольщиков, будет достроена до 2023 года. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Госдума на заседании 21 июня приняла в третьем чтении закон о новой системе финансирования жилищного строительства, призванный усилить защиту прав дольщиков.

"Согласно дорожным картам, которые делают регионы, мы видим, что большая часть - 80-90% объектов, которые на региональном уровне, - планируется достроить в течение пяти лет", - сказал Николаев во время мероприятий Национального лесного форума в Хабаровске.

При этом, он отметил, что в регионах есть дома, возводящиеся при долевом участии, по которым сроки сдачи отсутствуют вовсе. "Надеемся, что новые возможности позволят проблему решить", - сказал Николаев.

Он добавил, что за 10 лет существования проблемы обманутых дольщиков, свои права смогли восстановить 200 тыс. человек, но на настоящий момент в России их пока остается 200 тыс. человек.

О законе

По принятому закону с 1 июля 2018 года вводится возможность использования эскроу-счетов для реализации новых проектов жилищного строительства. Эти счета будут застрахованы в системе АСВ на сумму до 10 млн рублей. С июля также для строящихся и новых объектов вводятся банковское сопровождение, упрощенный порядок предоставления компенсационных земельных участков для тех застройщиков, которые взяли на себя обязательство по достройке проблемных объектов. Причем распределять эти земельные участки предлагается без торгов.

Кроме того, "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" наделяется новыми полномочиями по достройке тех проблемных объектов, которые в том числе не застрахованы в фонде. Новыми нормами также расширено количество структур, которые будут предоставлять необходимую дольщикам информацию.

Национальный лесной форум проходит в Хабаровске 24-25 июня.