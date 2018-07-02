Медведев: изменения в порядке жилищного строительства снизят риски при покупке жилья

ГОРКИ, 2 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев рассчитывает, что изменения в порядке финансирования жилищного строительства позволят сократить риски для покупателей такой недвижимости. Об этом он сказал на совещании с вице-премьерами.

"На будущее в целом вообще нужно поменять схему получения жилья, уйти от ситуаций, когда стройки ведутся на деньги самих будущих жильцов, <...> и перейти к нормальной схеме, которая существует во всем мире, - через кредитование с использованием [застройщиками] банковского кредита и, естественно, накопленных гражданами собственных средств", - считает он. "В этом случае рисков будет гораздо меньше", - убежден Медведев.

"Такая задача была и президентом РФ [Владимиром Путиным] поставлена, и мы понимаем, что это магистральный путь развития строительных процессов и решения жилищной проблемы в нашей стране. К нему нужно готовиться", - добавил премьер. Он напомнил, что сегодня проблемы в долевом строительстве сохраняются, и остается большое количество людей, которые борются за свои жилищные права. Регионы должны стараться при поддержке федеральных структур эти проблемы разрешать.

Медведев напомнил, что, согласно новым правилам, начнут действовать дополнительные требования к застройщикам. Они касаются, в том числе, размера собственных средств застройщика и обязательного банковского сопровождения. "Банки получили возможность оценивать целевое назначение платежей, а по новым проектам - тем, которые запускаются с 1 июля этого года, - право останавливать расчеты, если будут сомнения в назначении платежей, то есть усиливается банковский контроль за этой сферой", - напомнил он.

Вице-премьер Виталий Мутко напомнил, что новые нормы потребуют раскрытия всех собственников компаний-застройщиков с долей владения не менее 5%. Также новые нормы обязывают перевести все строительные договора в уполномоченные банки. В программу входит порядка 54 банков. Правительство также выпустит постановление, определяющее перечень документов, которые должны будут предъявлять и требовать банки к застройщикам, добавил Мутко.

Запуск новых требований - первый этап постепенного перехода с 1 июля 2019 от долевого финансирования граждан к финансированию за счет собственных средств застройщика и кредитных ресурсов. Переход на специальные счета в настоящее время проводится на добровольной основе, с 1 июля следующего года станет обязательным, заверил он. Медведев при этом отметил, что недавно подписал постановление, определяющее требования к уполномоченным банкам, которые могут вести такие эскроу-счета. "Эти требования весьма жесткие, основаны на серьезной проверке, поэтому с застройщиками будут работать только надежные, финансово устойчивые структуры", - заключил он.