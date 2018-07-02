Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.07:
$ 63.14
€ 73.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев: изменения в порядке жилищного строительства снизят риски при покупке жилья

Экономика и бизнес
2 июля, 14:06 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 2, июля. /ТАСС

Премьер-министр отметил, что важно уйти от ситуаций, когда стройки ведутся на деньги самих будущих жильцов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГОРКИ, 2 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев рассчитывает, что изменения в порядке финансирования жилищного строительства позволят сократить риски для покупателей такой недвижимости. Об этом он сказал на совещании с вице-премьерами.

"На будущее в целом вообще нужно поменять схему получения жилья, уйти от ситуаций, когда стройки ведутся на деньги самих будущих жильцов, <...> и перейти к нормальной схеме, которая существует во всем мире, - через кредитование с использованием [застройщиками] банковского кредита и, естественно, накопленных гражданами собственных средств", - считает он. "В этом случае рисков будет гораздо меньше", - убежден Медведев.

"Такая задача была и президентом РФ [Владимиром Путиным] поставлена, и мы понимаем, что это магистральный путь развития строительных процессов и решения жилищной проблемы в нашей стране. К нему нужно готовиться", - добавил премьер. Он напомнил, что сегодня проблемы в долевом строительстве сохраняются, и остается большое количество людей, которые борются за свои жилищные права. Регионы должны стараться при поддержке федеральных структур эти проблемы разрешать.

Медведев напомнил, что, согласно новым правилам, начнут действовать дополнительные требования к застройщикам. Они касаются, в том числе, размера собственных средств застройщика и обязательного банковского сопровождения. "Банки получили возможность оценивать целевое назначение платежей, а по новым проектам - тем, которые запускаются с 1 июля этого года, - право останавливать расчеты, если будут сомнения в назначении платежей, то есть усиливается банковский контроль за этой сферой", - напомнил он.

Вице-премьер Виталий Мутко напомнил, что новые нормы потребуют раскрытия всех собственников компаний-застройщиков с долей владения не менее 5%. Также новые нормы обязывают перевести все строительные договора в уполномоченные банки. В программу входит порядка 54 банков. Правительство также выпустит постановление, определяющее перечень документов, которые должны будут предъявлять и требовать банки к застройщикам, добавил Мутко.

Запуск новых требований - первый этап постепенного перехода с 1 июля 2019 от долевого финансирования граждан к финансированию за счет собственных средств застройщика и кредитных ресурсов. Переход на специальные счета в настоящее время проводится на добровольной основе, с 1 июля следующего года станет обязательным, заверил он. Медведев при этом отметил, что недавно подписал постановление, определяющее требования к уполномоченным банкам, которые могут вести такие эскроу-счета. "Эти требования весьма жесткие, основаны на серьезной проверке, поэтому с застройщиками будут работать только надежные, финансово устойчивые структуры", - заключил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Мутко, Виталий Леонтьевич Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Петербурге умерла актриса Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая
2
В МИД назвали фейковым материал саудовского издания о допинге в сборной России
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
5
Украина назвала имена россиян, которых готова обменять на украинских заключенных
6
Глава МИД Эстонии: Европа должна остановить реализацию "Северного потока - 2"
7
Главстат Польши опубликовал отчет о ходе газовых переговоров с Россией в 2010 году
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости